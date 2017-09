Žagamo med dvema stoloma

Morda se sliši čudno, a deset let po zadnji adaptaciji stanovanja bodo začele stvari odpovedovati in ugašati. Najprej bo zatajil kotliček na stranišču, nato bomo zamenjali kuhinjo, rolete, morda kupili novo omarico za čevlje ali kopalniški komplet z ogledalom in umivalnikom.

Če se popravil lotevamo sami in v hiši oziroma stanovanju nimamo garaže, delavnice, potrebujemo delovni pult. Sodobne mize niso niti na daleč podobne nekdanjim robustnim kmečkim mizam, po katerih smo lahko tolkli. Če menjamo zavese in moramo na primerno dolžino odrezati karniso, nastane težava, saj je nimamo kam vpeti.

Prenosni delovni pult naj ima ravno površino, tako nam bo služil tudi kot piknik mizica.

Rešitev je miniaturni, zložljivi delovni pult, manj kot kvadratni meter velika naluknjana mizica z zatiči, v katero bomo vpeli denimo parketno letev in jo odrezali pod pravilnim kotom.

V osnovi je dovolj, da si omislimo navadno leseno mizo z zložljivimi nogami, a v tem primeru bomo potrebovali dodatne cvinge, da bomo lahko desko pritrdili in odžagali. Naj bo preprosta, z ravno površino, tako nam bo služila tudi kot piknik mizica.

Sodobni miniaturni delovni pulti vse to že imajo, njihove cene pa se gibljejo od 60 do denimo 300 evrov, ki so primerni že za profesionalce.

Na spletu smo zasledili plastični kompaktni delovni pult znanega proizvajalca vrtne opreme, pohištva ter kaset za orodje Keter, ki so ga na spletni strani popularmechanics.com ocenili kot najboljšega. Njegova nosilnost je 450 kilogramov, na delovišče ga prinesemo kot malo večji kovček in postavimo v tridesetih sekundah, zanj bi odšteli 60 evrov.

Delovno mizico lahko kupimo za 20 evrov prek bolhe, tudi ta bo služila namenu. Opisani primer naj služi kot model, sicer pa si lahko delovni pult za enkratno uporabo sestavimo iz dveh malo močnejših lesenih stolov. Potrebujemo le kakšno cvingo, ročno stego po slovensko.