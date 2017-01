Za vsakega meščana bodo posadili drevo

V prihodnjih 25 letih bodo na širšem območju Manchestra posadili tri milijone dreves, za vsakega prebivalca eno. Projekt Mesto dreves želi pokazati, da so drevesa ključen faktor za izboljšanje našega počutja in kakovosti življenja.



Dokazano je, da zmanjšujejo stres, izboljšujejo kakovost zraka ni celo povečajo potrošnjo. Prav tako je znano, da so pomembni dejavniki pri zadrževanju vode in preprečevanju poplav.



»Naš načrt je, da ustanovimo posebno skupino, ki bo nadzorovala in upravljala drevesa,« je pojasnil direktor projekta Tony Hothersall. »Nima smisla saditi, če za to ne skrbiš. Prav tako bi radi spodbudili ljudi, da naredijo več za svoje naravno okolje, da posadijo drevesa, urejajo okolico in spoznajo pozitivni vpliv dreves na našo družbo.«



Ekipa zbira podatke o zemljiščih in njihovem lastništvu, da bi ugotovili, kjer je primerno saditi. »Širili bomo že obstoječe nasade in tako povečali biodiverziteto. Posamezne nasade bomo med seboj povezali, seveda bomo tudi nasadili povsem nove.«



Drevesa ob cestah



Veliko pozornosti bodo namenili sajenju dreves ob ceste in v zasebne gozdove in v parke. »Pravzaprav poskušamo posaditi drevo na vsako mesto, kjer je to mogoče. Pri tem je treba vedeti, katero drevo spada na katero mesto.« Mesto bo postalo bistveno prijaznejše in privlačnejše, ker bo življenje v njem bolj kakovostno.



»To velja tudi za področje zdravja, ni skrivnost, da drevesa močno znižajo onesnaženost, prav tako zmanjšujejo zvočno obremenjenost. Mesta, ki imajo veliko dreves, so bolj odporna proti podnebnim spremembam, poleti se ne segrevajo tako močno, prav tako je v njih manjše tveganje poplav in sočasno pospešujejo odpravljanje škode po viharjih.«



Zadržujemo se v zelenih predelih mesta



Ni skrivnost, da se ljudje v zelenih predelih mesta zadržujemo dlje kot drugod, tam se tudi več družimo. V teh predelih uspešno obratujejo kavarne in kulturne ustanove.



Prav zaradi tega morajo postati drevesa središča mest. Marsikatero slovensko mesto po zelenju izstopa iz evropskega povprečja, a vendar ostaja še veliko neizkoriščenih površin in kotičkov, ki bi z malce zelenja izdatno izboljšali dobrobit domačinov.



Mesto dreves je projekt, ki bi ga z lahko preslikali tudi v naše kraje.