Za srečo to takoj pospravite

Kot zatrjujejo poznavalci filozofije feng šuj, nekateri predmeti, ki jih imate doma, še kako slabo vplivajo na pozitivno energijo ter s tem srečo in mir vseh, ki bivajo pod isto streho. Prav zato se jih morate čim prej znebiti. Kaj je na prvih treh mestih?

Suho cvetje

Glede na to, da sveže rastline simbolizirajo rast in napredek, posušeno in uvelo cvetje pomeni ravno nasprotno: predstavlja namreč stagniranje in ovira napredek v katero koli smer. Znebite se torej šopka suhih rož in ga raje nadomestite s svežim, ki bo v dom priklical življenje ter dobro energijo, s tem pa tudi dobre obete.

Polomljeni predmeti

Vsi polomljeni, okvarjeni, odsluženi in nedelujoči predmeti na naše življenje vplivajo negativno. Bolje je neizkoriščeni prostor kot na policah, v omari, kleti ali garaži kopičiti stvari, ki jih ne uporabljate ali ne delujejo več. Pa naj bodo to okvarjene ure ali različne napravice, za katere ste prepričani, da jih bo nekoč nekdo morda znal popraviti.

Nezaželena darila

Kljub dobremu namenu tistega, ki vas je z njimi obdaril, vas niso razveselila. Nasprotno, že ko ste jih uzrli, ste se spraševali, kaj, za vraga, bi z njimi lahko počeli. Čeprav gesto in pozornost cenite, s tem, ko darilo obdržite, negativno vplivate na lastno srečo in mir. Naredite uslugo sebi ter drugim in jih raje podarite nekomu, ki jih bo iskreno vesel.