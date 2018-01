Za popoln parket

Sijoča tla so podpis dobre gospodinje, ob prihodu gostov pa poskrbijo za odličen prvi vtis. Poškodbe na lesenih tleh lahko popravite sami s primerno pasto za popravke oziroma z barvnimi kiti in voski. Zelo pomembno je, da izberete pravo barvo, ki ne bo preveč odstopala od sedanje. Praskico ali luknjo v tleh najprej očistite, nato jo napolnite s pasto za popravke. Čez pasto položite kos plastične folije in pritisnite s prsti. Nato umaknite folijo in z lopatko ali nožem zgladite površino.

Pustite, da se pasta strdi. Nekatere vrste tal je treba premazati z brezbarvnim lakom. Ne pozabite, da se sredstva za popravilo tal sušijo precej dolgo, tudi do teden dni – v tem času poskrbite, da se čez obdelano površino ne bo nihče sprehajal. Pri plitvejših zarezah in manjši odrgninah si lahko pomagate s čebeljim voskom, s katerim zapolnite brazde.

Prasko ali luknjo v tleh je treba najprej očistiti.

Če imate doma oljen parket, vsake toliko nanj nanesete olje, s katerim se bo izrazila lepota tal. Čez olje dodajte vosek, ki bo preprečil nabiranje umazanije v udrtinah. Izposodite si lahko tudi strojček za čiščenje in oljenje parketa, ki ga navadno ponujajo podjetja, ki polagajo parkete. Za vsakodnevno nego ladijskega poda oziroma oljenega parketa uporabite omelo oziroma sesalnik in krpo oljenko.

Lakiranega moramo na približno dva meseca spolirati s posebnimi polirnimi pastami. Občasno je dobro parket obnoviti – ga prebrusiti, na novo polakirati in spolirati, če ste vsaj malo spretni, lahko to naredite sami, tako kot aparat za oljenje si lahko izposodite tudi orodja za brušenje, v nasprotnem delo raje prepustite mojstrom.