Za dolga potovanja

Multistrada je Ducatijev odgovor na priljubljen segment potovalnih enduro motociklov, kjer zadnja leta kraljuje Beemvejev GS. Kot pove že njeno ime, gre za motocikel za več ulic oziroma za motocikel z več osebnostmi. Natanko štirimi, če pogledamo v izbirnik voznih programov, a o tem več malce pozneje. Prvi vtisi za njenim krmilom so vsekakor dobri: pokončna drža, široko krmilo, pregledni instrumentna plošča in vzvratni ogledali, dobra ergonomija. Motocikel, s katerim bi z veseljem raziskoval Evropo – tudi v dvoje. Pa še dobro je videti, saj so se oblikovalci zgledovali po večjih sestrah – multistradi 1200 in multistradi enduro 1200. Sedeža sta enaka, zelo udobna.



Ducatijeva harmonija



Ko zaženeš multistradin dvovaljnik, spremljaš pravo dramo – kot se za znamko spodobi. Najprej vrtenje zaganjača, nato pokašljevanje in na koncu veliki finale z značilnim grmenjem iz izpušne cevi. Pogonski agregat je na novo zasnovan tekočinsko hlajeni dvovaljnik testastretta 11° z 937 kubiki, ki razvije največjo moč 83 kilovatov pri 9000 vrtljajih na minuto, največji navor 96,2 Nm pa pri 7750 vrtljajih. Motor izpolnjuje zahteve strožjega okoljskega standarda evro 4. Menjalnik je 6-stopenjski in prestavljanje je natančno. Zaradi zdrsljive sklopke v oljni kopeli – novost nove testastrette – pa je onemogočeno blokiranje zadnjega kolesa pri grobem prestavljanju navzdol. Pa še to – multistrada 950 ima zdaj najdaljši servisni interval v svojem segmentu – na vsakih 15.000 km ali enkrat na leto, kar pač prej pride, s kontrolo ventilov vsakih 30.000 km. Oboje je ugodno znižalo stroške lastništva.



Štiri osebnosti



Elektronska ročica za plin, t. i. ride by wire sistem nadzora plina, omogoča preprosto realizacijo voznih programov, ki vplivajo tako na odzivnost agregata kot na delovanje 3-stopenjskega zavornega sistema ABS in 8-stopenjskega sistema za nadzor oprijema pogonskega kolesa DTC. Motoristu so na voljo štirje prednastavljeni programi: sport, touring, urban in enduro. Pri prvih dveh motor razvije polno moč 113 konjev, pri programih urban in enduro pa se moč omeji na 75 konjev (55,23 kW), odzivanje na ročico plina je postopno. Obenem izbira voznega programa spremeni delovanje ABS in DTC. Sicer pa lahko voznik tako nastavitve odzivnosti motorja kot ABS in DTC nastavi glede na svoje želje – tako ABS kot DTC lahko tudi izklopi.



Ducati multistrada 950



Motor: 937 ccm, štiritaktni, L-dvovaljnik, 4 desmodromični ventili na valj, tekočinsko hlajenje

Prenos moči: 6 prestav, pogonska veriga

Moč: 83,1 kW (113 KM) pri 9000 vrt./min

Navor: 96,2 Nm pri 7750 vrt./min

Zavore: spredaj: dvojna kolutna zavora, polplavajoč kolut, premer 320 mm, radialno vpete 4-batne zavorne čeljusti; zadaj: enojna kolutna zavora, premer 265 mm, 2-batna plavajoča zavorna čeljust, ABS serijsko

Pnevmatike: 120/70-R19, 170/60-R17

Okvir: cevni jekleni Trellis

Vzmetenje: spredaj popolnoma nastavljive obrnjene (USD) teleskopske vilice kayaba, zadaj popolnoma nastavljiv amortizer sachs, aluminijasta nihajna roka

Teža s tekočinami: 227 kg

Medosna razdalja: 1594 mm

Višina sedeža: 840 mm

Posoda za gorivo: 20 l

Zastopnik: AS Domžale Moto center, d. o. o.

Cena: 13.990/14.690 € (testni model)

Mestne in podeželske prigode



Na multistradi 950 se kmalu počutiš zelo domače, motor se lepo odziva, krmiljenje je zelo natančno in motocikel lepo vodljiv. Ovinkaste ceste in prelazi so njen domači teren. Seveda je prijetna tudi za vožnjo po mestu. Preprosto nastavljiv vetrobran – nastavljamo ga lahko tudi med vožnjo (uporablja isti mehanizem kot večja sestra) – pa poskrbi, da na motociklu ni preveč vetrovno. Seveda tu igrata vlogo tudi čelada in višina motociklista, a tisti z okoli 1,85 metra boste na varnem.



Testna multistrada je imela vgrajeno še centralno stojalo in vse tri kovčke, kar je del doplačljivega paketa touring. Plastični kovčki so lično izdelani in se ji lepo prilegajo. Lahko vam prišepnemo, da so jih Ducatijevi oblikovalci naročili pri Giviju. Ogrevane ročke prav tako niso del serijske opreme ampak bi jih morali naročiti – so pa na voljo originalne Ducatijeve...



Uporabniki pametnih naprav boste cenili posebno polnilno mesto pod sedežem, ki je opremljeno tako z USB- kot tudi 12-voltno vtičnico. Ta je tudi ob instrumentni plošči. Ali bo vaš mobilnik med polnjenjem na suhem, pa nismo preizkusili.



Na potovanju pomemben podatek je prostornina posode za gorivo. Ta sprejme 20 litrov, kar pri testnem povprečju 4,8 litra na 100 kilometrov pomeni, da bi morali bencinski servis obiskati na dobrih 400 kilometrov. To pa je že solidna etapa. Zapišimo še, da je zadnji amortizer nastavljiv – prednapetost vzmeti nastavljamo z lahko dostopnim vrtljivim gumbom.