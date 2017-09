Z robotizacijo nad škodljivce

Pesticidi so kontroverzne kemikalije, saj jih povezujemo z vrsto negativnih vplivov na okolje. Povzročajo lahko nastanek proti antibiotikom odpornih bakterij in drugih mikroorganizmov. Pogosto beremo o pomoru čebel in metuljev, zato ne preseneča, da se številni naravovarstveniki trudijo, da bi jih prepovedali.

Iskanje alternativ

Izdelali so pršilo, ki prepozna in poškropi posamezne liste ali vrste žuželk.

Osnovni namen uporabe pesticidov je, da bi imeli čim boljši pridelek. Podoben učinek lahko dosežemo tudi z naravnimi metodami, na primer z uvajanjem plenilskih žuželk, vendar je ta pristop praviloma dražji, vzame več časa in zahteva več znanja. Škropljenje je preprosto in učinkovito. Žal pa prepogosto kmetje uporabljajo pretirane koncentracije, ker mislijo, da bodo tako povečali učinek, in škropijo na območjih ali v obdobjih, ko je to prepovedano. Strokovnjaki iz Cambridgea so si zadali cilj, da bi našli kompromisno rešitev.

Zaveznica tehnologija

Uporaba robotov in naprednih informacijskih sistemov v kmetijstvu ni nič novega. Trenutno se s pomočjo računalnikov in avtomatizacije veča učinkovitost kmetij in nižajo stroški pridelave. Znanstveniki že razvijajo sisteme, ki bodo korenito izboljšali uporabo pesticidov. Zato so izdelali pršilo, ki prepozna in poškropi posamezne liste plevela ali vrste žuželk, ob tem pa se giblje s hitrostjo 40 kilometrov na uro. To pomeni, da jo lahko namestimo na brezpilotno letalo.

Izziv je programska oprema

Znanstveniki so morali izdelati programsko opremo, ki zazna škodljivce, se jim približa in jih poprši z ustrezno količino strupa. »S pršenjem posameznih listov plevela in škodljivcev se poraba kemikalij močno zmanjša. Največkrat sploh ne pride do tal,« je pojasnil Niall Mottram iz Cambridgea. »Glede na to, da je projekt še v razvojni fazi, še ne vemo, koliko bi takšen sistem stal. Dobra novica je, da bi po našem predvidevanju lahko porabo pesticidov zmanjšali za 99 odstotkov.«