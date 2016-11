Z njim so se dišavila mlada dekleta

Par lističev pri kuhanju juhe v velikem loncu namreč že zadostuje, da ugotovimo, s čim smo jo obogatili. Razmnožujemo ga s semeni in deljenjem korenin. Dobro uspeva na sončnih mestih, pa tudi v polsenci, v vlažni in z organskimi snovmi bogati zemlji. Uspeva tudi v lončkih in rastlinjakih. Vsako leto rastlina odmre do tal, naslednje leto pa zraste še višje. Ker ima lepo rumeno socvetje, ga lahko sadimo tudi na okrasnih gredicah.



Z luštrekom so se ponekod v preteklosti nadišavila mlada dekleta, da bi osvojila srca svojih izbrancev. O njihovi uspešnosti žal ni podatkov.



Uporabno je vse

V kuhinji največ uporabljamo liste luštreka, skupaj s steblom. Liste obrezujemo vse do pozne jeseni. Sveži bodo v plastični vrečki, v hladilniku, zdržali tri do štiri dni.

Lahko ga tudi zamrzujemo ali posušimo, seveda pa tako kot pri vseh drugih začimbah okus ne bo popolnoma enak sveži rastlini.

Korenina, ki jo izkopljemo tretje leto, se uporablja v medicinske namene. Iz nje pridobivajo eterično olje, ki odganja vetrove, vpliva na povečano odvajanje vode in pomaga pri izkašljevanju.

Uporabljamo jo tudi za izdelavo grenčic. S semenom obogatimo doma pečen kruh ali ga dodamo v solatni preliv.



Kaj pravijo v tujini



To začimbo poznajo po skoraj vsem svetu. Tako vplivni danski kuhar v svoji znani restavraciji Noma v Københavnu zaradi močne arome prisega na uporabo luštreka pri pripravi toplih solat in celo slanih krofov. Prostor za gojenje luštreka ima seveda tudi na svoji urbani kmetiji.



V malo bolj oddaljenih ZDA je po uporabi luštreka znana Alice Waters, ki ga dodaja v svoje specialne burgerje in mesne kroglice z zelišči.



Na farmi Side Yard Farm & Kitchen v Portlandu pa Stacey Givens s sodelavci med drugim skrbi za pridelavo začimb, ki jih še sveža dostavlja v bližnje restavracije. Pri tem uporablja sadike in semena, ki jih vzgojijo sami ali jih dobijo na drugih urbanih farmah. Na njeni farmi tako pridelujejo tudi luštrek, ona iz njega dela pesto, semena pa dodaja v bloody mary.



Donosna pridelava



V domačih krajih gojimo luštrek predvsem za lastno uporabo. V tujini pa so seveda takoj poskušali izračunati, ali se gojenje splača tudi v večjih količinah, količinah za prodajo. Ugotovili so, da se dolgoročno splača.



Na površini približno 1,5 m2, ob upoštevanju vseh stroškov, ob predpostavki, da bo vreme ugodno in da bomo luštrek prodali po najvišji možni ceni, bo izkupiček v desetih letih več kot 2400 ameriških dolarjev. Pri tem pa moramo seveda upoštevati še eno malenkost.



Pri gojenju luštreka moramo biti potrpežljivi. Prvo poletje lahko utrgamo par listov, izogniti pa se moramo skušnjavi, da čezmerno oberemo celotno rastlino, saj bomo sicer lahko ponovili vajo. Tako bo namreč rastlina ohranila energijo za prezimovanje. Že naslednje leto jo bomo lahko polno obirali skozi celotno sezono.



Večina pridelovalcev seveda prodaja sveže liste, a tudi posušeni se lahko dobro prodajajo. Pritegnejo tiste, ki so ljubitelji čajev in si pripravljajo take ali drugačne mešanice ali pripravljajo različne tinkture.

Pesto po receptu Stacey Givens



Za skodelico in pol potrebujemo:

2 velika stroka česna,

1 skodelico svežih listov luštreka,

¼ skodelice sesekljanega drobnjaka,

1 skodelico olivnega olja,

ščepec soli,

¼ skodelice sveže naribanega parmezana,

½ skodelice mandljev,

svež limonov sok,

ščepec limonine lupinice,

črni poper po okusu.



V mešalniku zmešamo česen, dodamo liste luštreka, drobnjak in pol skodelice olivnega olja ter mešamo do faze, da so listi luštreka grobo sesekljani.



Dodamo še preostale sestavine in mešamo, dokler niso grobo zmleti še mandlji.



Pesto naj počiva pol ure, da se razvijejo okusi. Posodo pokrijemo s plastično folijo in damo v hladilnik. Porabiti ga moramo v enem tednu.