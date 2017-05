Z mulčerjem nad šikaro, vinograd, s kosilnico na travnik

V sončnem sobotnem dopoldnevu smo se odpravili v Gadovo Peč na Dolenjskem, kraj, ki ga na zemljevidu ne boste našli. Gre namreč za domače ime za vinogradniško območje le nekaj kilometrov oddaljeno od Kostanjevice na Krki in na drugi strani od Cerkelj ob Krki.



Priznamo, da nam je do Vinjega Vrha pomagal navigacijski sistem, na prizorišču pa smo presenečeni obstali v iskanju parkirnega prostora med množico avtomobilov predvsem s tujimi registrskimi oznakami.



Madžarska, Avstrija, Italija, Hrvaška, pozneje smo med gosti slišali tudi angleško govoreče, skratka, podjetju Ino je v slikovito Gadovo Peč uspelo privabiti poslovne partnerje z vsega sveta.



»Letos praznujemo 60 let začetka podjetja, pod blagovno znamko Ino smo na trgu od leta 1989, poslujemo pa v več kot 50 državah po vsem svetu, od Evrope, Azije, Amerike, Avstralije,« nam je pisano druščino gostov pojasnil dolgoletni direktor, danes pa prokurist podjetja Branko Kos, univ. dipl. ing. strojništva.



Okoljsko prijazni stroji



Ino Brežice sicer proizvaja stroje za različne namene, poleg mulčerjev še razsipalnike, sejalnice, vibracijske podrahljalnike in mini kladivarje, njihova vizija pa je postati pomemben evropski proizvajalec strojev in naprav za ekološko obdelavo zelenih površin v kmetijstvu in komunalnem gospodarstvu. Kot nam je povedal mag. Aleksandar Cvetanovski, dipl. ing. računalništva in informatike, ki je pred kratkim prevzel v roke direktorske vajeti, je fokus njihovega razvoja usmerjen v tri smeri, ki izkazujejo njihovo okoljsko ozaveščenost: »Razvijamo mulčerje, ki omogočajo obdelovanje kmetijskih površin za pridelavo ekološke hrane, saj zmanjšujejo porabo pesticidov, herbicidov in mineralnih gnojil.



Druga skupina strojev, ki jih razvijamo, so vibracijski rahljalniki, s katerimi zemljo razrahljamo in jo hkrati pognojimo pod površjem, torej tam, kjer so koreninski sistemi. Za čim bolj varčno uporabo gnojil pa načrtujemo stroje, ki bodo omogočali takojšnjo kemično analizo tal, stroj pa bo na podlagi teh podatkov sam odmerjal potrebno vrsto in količino gnojila.«



Za šalo zmelje manjša drevesa



Nekatere stroje, zlasti mulčerje, smo lahko videli na praktični predstavitvi v Gadovi Peči, vseh je bilo 12, zato bomo opisali le nekatere najzanimivejše. Vinogradniško zagato, kako očistiti travo tudi med trsi, običajni mulčerji namreč meljejo le po sredini, reši bočna hidravlična rotacijska kosilnica, ki omogoča natančno košnjo tudi med trsi. Košnja oziroma mulčenje velikih površin je izjemno učinkovita in hitra z mulčerjem duplex 800, ki ima razpon 8 metrov, za potrebe transporta pa se s hidravliko zloži na širino treh metrov. Z njim je poleg trave mogoče drobiti druge rastline, na primer koruznico ali sončnice, tudi veje do premera 6 cm.



Za čiščenje zaraščenih površin je primeren mulčer FORST, ki je namenjen drobljenju grmičevja, lesnatih ostankov rastlin in debel do premera 24 cm. Kot smo videli na predstavitvi, z lahkoto zmelje manjša drevesa, uporaben pa je tudi pri obnovi vinograda, saj drobi odslužena debla trte.



Strokovnjaki podjetja Ino Brežice so v sodelovanju z avstralskim partnerjem razvili stroj za čiščenje opustelih, z grmičevjem gosto poraščenih večjih površin, kako stroj deluje, pa je na zaraščenem robu gozda slikovito demonstriral gost iz Avstralije, gospod Mark Hilde. Mulčer z zgrabljalno šapo iz goščave izvleče zaraščen bio material na odprto površino in ga tam varno zmelje ter spremeni v bio gnojilo.



Po dobri dve uri trajajoči praktični predstavitvi strojev pod vodstvom Boruta Lipoglavška so se prilegle domače dobrote, poplaknjene z iskrim cvičkom, nad katerimi gostje, nabrani z vseh vetrov, niso skrivali navdušenja.



Direktor Cvetanovski nam je še povedal, da podjetje svoje stroje redno predstavlja na sejmih tako doma kot tudi v tujini. Mi pa dodajmo, da je bila tokratna predstavitev privlačna predvsem zato, ker smo lahko videli, kako stroji dejansko delujejo v vinogradu, na travniku in na zaraščenih obronkih gozda.