Z mestno mačko na sprehod?

Med najbolj priljubljene hišne ljubljenke spadajo mačke, ki lahko zaradi prilagodljivosti živijo izključno v hiši oziroma stanovanju ali pa zunaj, na prostem. Je pa treba v obeh primerih zanje dobro skrbeti – seveda odvisno od tega, kje živijo.



Dovolj gibanja



Mačke, ki živijo zunaj oziroma imajo omejen dostop v hišo ali stanovanje, imajo več možnosti za gibanje, plezanje, tek in raziskovanje. A še tako izkušeni mački zunaj preti veliko nevarnosti, opozarja Sandra Zobarič, članica Društva za zaščito živali Posavje (DZZŽP). Tiste, ki živijo v stanovanju, so pri gibanju omejene, zato jim namestimo mačja drevesa (plezalnike, praskalnike), priskrbimo igračke, da se bodo zamotile, mnogim prija tudi družba. »Če imamo muce izključno ali večinoma v stanovanju, priporočamo, da jih imate v paru, še posebno če gre za mladiče. Med sabo se zelo rade igrajo, si izkazujejo naklonjenost in si delajo družbo.« Seveda je katera raje tudi sama, zato moramo poznati njen značaj in se mu prilagoditi. Mestno mačko lahko peljemo tudi na sprehod, če ji to ustreza (ne pozabimo na povodec), medtem ko so nekatere povsem zadovoljne z življenjem v notranjih prostorih in svet opazujejo le z okenske police.

Mačke so zelo

čiste – če

bodo imele na

dosegu mačje

stranišče, ga

bodo uporabile.

Hrana



Odrasla mačka na dan potrebuje dva obroka uravnotežene in kakovostne hrane, mlada pa štiri obroke posebne hrane za mladiče. Hraniti jo moramo ne glede na to, kje živi, lahko pa kupljeno hrano – konzervirano ali briketirano – kombiniramo z doma pripravljeno, torej s piščancem, govedino, ribo, jogurtom... Hrana zanje ne sme biti slana in začinjena, vedno pa morajo imeti na voljo tudi svežo vodo. Ne velja torej, da lahko mačka na podeželju preživi le z lovljenjem miši, ampak ji je treba redno dajati hrano. Po navedbah Sandre Zobarič miši v naravi namreč lovi le sita mačka, ker ji je to v zabavo.

Sveža trava V stanovanju moramo biti še posebno pozorni na svežo travo. »Ker mačke velikokrat jedo travo, saj jim pomaga pri prebavi ali spodbuja bruhanje, pri čemer se izločijo dlake, ki jih mačke zaužijejo med čiščenjem kožuha, priporočamo, da poskrbite, če vaša mačka nima izhoda ven, da bo imela na voljo svežo travo (dobi se jo v specializiranih trgovinah za živali),« pojasni sogovornica.

Opravljanje potrebe



Mačke so čiste živali, ki iztrebke zakopljejo, pomembno pa je, da jih med opravljanjem potrebe ne motimo in da zraven ni posodic s hrano. Mački v stranišče damo pesek, ki ga je treba čistiti vsak dan, svetujejo v društvu. Medtem ko mestne mačke potrebo opravljajo v mačjem stranišču, zunanje to počnejo v naravi, tudi na vrtu ali v peskovnikih. Teh ni treba privajati na uporabo stranišča, saj bodo povsod nagonsko iskale najprimernejši prostor za opravljanje potrebe. Povedano drugače: če bo na dosegu mačje stranišče, ga bodo uporabile.



Zajedavci



Vsem mačkam, ne glede na to, kje živijo, je treba redno dajati preparate za preprečevanje in zatiranje zajedavcev. Tudi tista, ki živi v notranjih prostorih, lahko dobi neprijetnega gosta, je pa seveda res, da so mačke, ki živijo zunaj, bolj izpostavljene nevarnostim, boleznim in zajedavcem. Ugotoviti je treba, kateri preparat živali najbolj ustreza, Zobaričeva pa priporoča, da mačko tudi vsake tri do štiri mesece razglistimo. Ne pozabite še na odstranjevanje klopov in preprečevanje pojava bolh. To lahko storite s povsem naravnimi preparati, pravijo v društvu. Odgovoren lastnik mačke bo torej poskrbel, da bo ljubljenki, kjer koli pač živi, lepo in da ji ne bo nič manjkalo – družbe, možnosti gibanja, primerne hrane in zdravja.