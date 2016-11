Yamaha Tracer 700: Vsestranska mešanica stilov

Motorno srce, vzporedni dvovaljnik velikosti 689 kubičnih centimetrov, poleg tracerja žene tudi sestrska modela MT-07 in XSR-700. V dveh letih, odkar je bil agregat prvič predstavljen, so jih prodali nekaj pod 100.000. V čem se torej tracer 700 razlikuje od sester? Že pogled na sveže hišne oblikovalske linije razkriva, da gre za večnamenski motocikel z dodanim udobjem. Tracer sicer na prvi pogled nekoliko spominja na Yamahin model TDM, ki je bil tudi višje nasajen, a precej dobro vozljiv dvovaljnik. Model bi težko umestili v uveljavljene motoristične kategorije, pravzaprav gre kar za mešanje različnih stilov. Prav zaradi tega se od sestrskih loči po šilastem oklepu, ročno nastavljivem vetrnem ščitu, višje nameščenem krmilu, večji posodi za gorivo ter višjem in ožjem sedežu, dovolj velikem tudi za par. Zaradi toliko sprememb in novosti je ob podobnem agregatu nov izpušni sistem, ki izpolnjuje okoljsko normo euro4, ta začne veljati v začetku leta 2017.



Lahko in igrivo



Motocikel deluje v rokah lahko in igrivo, saj je za skoraj dvajset kilogramov lažji od konkurence, hkrati pa je agregat za nekaj konjev močnejši. Okvir je odličen, da je vožnja tekoče natančna tudi v zaporedju več zavojev, tam je nekoliko premehko vzmetenje, zavore pa so dovolj prepričljive, da vlivajo zaupanje – pri ostrejšem zaviranju je sicer potrebna večja odločnost. Morda bodo nekateri vihali nos ob nekoliko tršem sedežu, predvsem na daljših poteh, a je res, da motocikel v prvi vrsti ni stroj za dolga potovanja. Čeprav greste z njim lahko, tudi v dvoje, kam dlje. No, ima pa Yamaha za bolj izbirčne v naboru dodatne opreme tudi sedež, prilagojen rajžam. Instrumenti so pregledni in sodobni, informacije in številke na njem so logične in prepoznavne, prav tako so odlična vzvratna ogledala, funkcionalno in estetsko pa se v celotno vizualno pojavnost vklapljajo tudi ščitniki na krmilu.



Karta, na katero igrajo pri Yamahi, je tudi na moč ugodna cena, nekaj nad osmimi evrskimi tisočaki. Poleg tega so Japonci pripravili širok spekter dodatne opreme, ob že omenjenem sedežu denimo ščitnike agregata z bočnimi žarometi, Akrapovičev izpuh, bočne torbe, s katero postane tracer 700 še bolj hud, pa še kaj.

Yamaha tracer 700



Motor: štirivaljni, štiritaktni, tekočinsko hlajeni, 689 ccm, vbrizg goriva



Največja moč: 55 kW/74,8 KM pri 9000 vrt./min



Največji navor: 68 Nm pri 6500 vrt./min



Prenos moči: 6-stopenjski menjalnik, veriga



Okvir: aluminijski, box



Zavore: spredaj 2 x kolut 282 mm, radialno vpete čeljusti, zadaj 1 x kolut 245 mm, ABS serijsko



Vzmetenje: spredaj teleskopske vilice, zadaj enojni blažilnik



Gume: 120/70-17, 180/55-17



Višina sedeža: 835 mm



Posoda za gorivo: 17 l



Medosna razdalja: 1450 mm



Teža brez goriva: 196 kg Karta, na katero igrajo pri Yamahi, je tudi na moč ugodna cena.