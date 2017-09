Vse to zmore mehčalec

Osnovna naloga mehčalca je zagotavljanje mehkega, dišečega perila, se pa odlično znajde tudi v drugačnih vlogah.

Za osvežitev prostora

V plastenko z razpršilom nalijte vodo in ji dodajte mehčalec v razmerju 3 : 1 v korist vode. Poškropite zavese, preproge in oblazinjeno pohištvo. Postopoma bodo sproščali prijeten vonj in odišavili vaš dom. Na enak način lahko svežino zagotovite tudi notranjosti avtomobila.

Prepreči kopičenje prahu

V enakih odmerkih zmešajte mehčalec in vodo, nekaj kapljic mešanice kanite na mehko krpo in z njo s površin obrišite prah. Tudi na elektronskih napravah bo mehčalec preprečil pojav statične elektrike in prahu na njej bo bistveno manj.

Čisti steklo

V plastenki z razpršilom mehčalec z vodo zmešajte v razmerju 1 : 4. Poškropite mehko krpo in očistite kabino za prhanje, ogledala, okna, nato jih obrišite še s suho mehko krpo.

Odstrani stare tapete

Vsebino zamaška mehčalca zmešajte s štirimi decilitri vode. V mešanici namočite gobico, z njo pa dobro namočite trdovratne tapete. Lažje jih boste odstranili s stene.

Mehča čopiče

Sperite čopiče in valjčke za pleskanje ali barvanje, nato pa čiste namočite v dveh litrih vode, ki ste ji dodali mehčalec. Ko se bodo posušili, bodo mehki kot tedaj, ko so bili novi.

Čisti tla

Tla očistite z mešanico vode in mehčalca. V vedro, v katerem imate vodo za pomivanje talnih površin, dodajte za pokrovček mehčalca. Z mešanico pomijte laminat, ploščice, topli pod ali parket (tega ne močite preveč). Čisti bodo in sijoči.