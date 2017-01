Vrt prekopljimo in posadimo z luno

Na vrtu je treba upoštevati ritem letnih časov ter vpliv lune, ki ga ima na posamezne rastline. V setvenem koledarju najdemo odgovore na vprašanja, kako vrtnariti v skladu z naravo in lunini menami, tako na primer ob rastoči luni sejemo ter pobiramo listnato zelenjavo, ob padajoči pa sadimo in presajamo ter pobiramo korenasto.

Setveni koledar nas uči, kako je zemlja povezana z luno in kako te vplive izkoristiti v svoj prid oziroma v prid svojega vrta. Izvemo, da zemlja diha v skladu s tremi ritmi, letno dihanje vodi sonce, mesečno luna, dnevno pa je vezano na menjavo dneva in noči.



Luna na naše življenje vpliva tako pozitivno kot tudi negativno, odvisno od njenega položaja, zato lahko s sledenjem navodilom iz koledarja bistveno izboljšamo pridelek na vrtu.



Rastoča in padajoča



Lunin koledar vrtna opravila zapoveduje izjemno natančno, ne le do dneva, temveč do minute, zato ga ni prav preprosto upoštevati. Kakšen dan nam zato ne bo uspelo, morda bo deževalo, morda ne bo časa zaradi neodložljivih obveznosti, zato poskušajmo slediti luni vsaj ob najpomembnejših opravilih, to so obdelovanje in gnojenje zemlje, sejanje in sajenje ter razmnoževanje rastlin.



Osnovna delitev vrtnih opravil so razdeljena na čas rastoče in čas padajoče lune. Ob padajoči na primer sejemo ter pobiramo listnato zelenjavo, cvetove in plodovke, ob padajoči pa rastline razmnožujemo s potaknjenci, sadimo, presajamo in skrbimo za prst.



V koledarju najdemo tudi razpredelnico z navodili, kako med seboj kombinirati posevke in kam sadimo koristne rastline, pomaga pa nam tudi narisati načrt lastnega vrta.



Sledi koledar z natančnim opisom del za vsak dan v letu, kjer je tudi prostor za zapisovanje opažanj in drugih opomb, modro pa je tudi zapisovati vreme, kar nam bo pomagalo pri napovedih v prihodnjih letih.



Za bogat vrt



Za lažjo preglednost so na koncu koledarja dodane letne tabele posevkov z označenimi datumi za posamezna opravila.



Vrtnariti v skladu s setvenim koledarjem res ni vedno preprosto in zahteva čas ter dobro organizacijo, a kot pravi moja znanka, se vloženi trud še kako obrestuje: »Dolga leta že vrtnarim, lahko rečem, da uspešno. Delala sem predvsem po občutku, pa po nasvetih mame in sosedov, a ko sem pred tremi leti začela vrtnariti po luninih menah oziroma po setvenem koledarju, sem šele spoznala, kaj je res lep, bogat in zdrav vrt.«