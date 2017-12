Volvo XC 40: tretji, najmanjši brat

Ko pišemo, da je XC 40 Volvov najmanjši športni terenec, to še ne pomeni, da je zelo majhen. S 4,4 metra je v bistvu avtomobil, ki mu včasih pravimo kompaktni suv, obstajajo tudi manjši izdelki. Je pa kar visok in tudi konkretno oddaljen od tal (21 cm). Kakor koli, volvo XC 40 je oblikovan zanimivo, po eni strani je nezgrešljivi član Volvove suv družine, posebno to velja za sprednji del z masko in lučmi. Nadaljevanje je bolj samosvoje, celo izrazito drugačno, zajetna je površina karoserije okoli zadnjega stebrička, spodnji rob drugega para vrat je potegnjen kar ostro navzgor. Tudi zadnje luči in prtljažna vrata so v drugačnem slogu, kot jih poznamo pri modelih XC 60 in XC 90.

Prostorno

V kabini je XC 40 presenetljivo prostoren, sprednja sedeža sta mehka, delujeta bolj enovito, manj tehnicistično kot v omenjenih sorodnikih. Za volanom ni slogovnih presenečenj, morda je najbolj drugačna ročica samodejnega menjalnika, ki je res majcena. Zadaj je kar prostorno za dva, s pristavkom, da se sedi dokaj pokončno in da pogled ven ni izjemno širok. Prtljažnik je blizu potrditve za družinskega, je premijsko urejen in ponuja nekaj trikov prilagajanja. Male praktične domislice se vrstijo tudi v sprednjem delu novinca (npr. odstranljiv mali smetnjak, povečan prostor za odlaganje v sprednjih vratih), s čimer se bolj ali manj odkupi za dejstvo, da je v nekaterih primerih vidna bolj trda plastika.

Klasični pogon

XC 40 uvodoma vozi z zelo klasičnim pogonom. Švedi pravzaprav nimajo prav bogate ponudbe, konkretno to pomeni, da je pod motornim pokrovom bencinski ali dizelski štirivaljni motor v različnih izvedbah moči. Najprej, v začetku leta 2018, bodo na voljo močnejši stroji (bencinski T5, moč 182 kW/247 KM in dizelski D4 140 kW/190 KM) ter štirikolesni pogon in samodejni menjalnik. Recimo, da najdražji T5 zdaj stane približno 40 tisočakov. Čez nekaj mesecev pridejo na vrsto tudi manj zmogljive in cenejše različice, s katerimi se bo cena spustila tja do 33 tisočakov, še čez kako leto pa se menda začne načrtovana elektrifikacija modela, ki da bo postal tako hibrid kot še kaj več. Če razumemo prav, bo XC 40 prvi povsem električni volvo.