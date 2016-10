Vojvoda KTM duke 690 R

Avstrijci so bili med prvimi, ki so okoli leta 1994 prepoznali možnost, ki jo je ponujal sodobno zasnovan enovaljni, štiritaktni agregat. Z bogatimi izkušnjami v terenskem motociklizmu, enduru in motokrosu, so ga v Mattighofnu v Zgornji Avstriji vgradili v takrat novi model duke 620, ki je postal njihov prodajni hit. V dvaindvajsetih letih so jih prodali več kot 50.000. Prostornina agregata je z leti rasla: prvi je imel 620, drugi 640, zadnji v vrsti leta 2008 pa 690 kubičnih centimetrov. Na najnovejšem duku z letnico 2016 je novih 25 odstotkov delov, v agregatu LC4 pa je takšnih kar polovica. Krivulja agregata, ki ima drugačno glavo, krajši hod kovanega bata s prenovljenim sistemom dovajanja goriva, zmerno raste, je pa res, da postane motocikel pri odločnejšem ožemanju precej poskočen.

Terenski geni



A agresivnega divjanja celoten paket ne prenese: namenjen je živahni vožnji ali/in zmernemu križarjenju. Temu sta prilagojena tradicionalni hišni okvir iz jeklenega paličja ter sprednja enojna Brembova zavora z dvokanalnim Boschevim ABS. Kot večji bratranci je tudi duke opremljen z elektroniko, voznik lahko izbira med tremi programi vožnje: sport, street in rain. Prva dva imata enak vrh moči, v programu rain je podajanje moči nekoliko nežnejše.



Pečat hišnega oblikovalca, dizajnerske agencije Kiske, ki prisega na ostrorobi dizajn, je videti tudi na novem duku. Kot preostali mehanski bratje je tudi novi R svež in našpičen, bliže mladim in morda tistim s kančkom ljubezni do terena. Na širokih cestnih ridah nad Koprom je bilo užitek švigati, a pravo vrednost je duke pokazal na bolj zavitih in zaprtih cestah. Tam se izrazi njegova konstrukcija; lahak je v rokah, stabilen pred zavoji in na izhodih iz njih. Je pa res, da so mu ljubše bolj zavite podeželske ceste in mestno vijuganje kot kakšne kot puščica ravne avtoceste. Duke ne ponuja hudega udobja, namenjen je puristični vožnji. Motocikel deluje z ozkim sedežem in prav takšno linijo zelo terensko, kar kaže na njegovo gensko zasnovo. Takšen je tudi precej pokončen položaj voznika.



Na kožo mlajšim



Na modelu R se v primerjavi s standardnim modelom sedi zaradi rahlo zamaknjenih stopal in drugačno nastavljenega vzmetenja nekoliko bolj športno, a še vedno terensko. Modela se razlikujeta predvsem po opremljenosti z (elektronsko) opremo. Agregat je živahno navit in odziven. KTM se rad zabava z rečmi, ki jih preizkuša na stezi: ne pozabite na terenske in cestne dirke, ki so laboratorij preizkušanja različnih tehničnih rešitev.



Predvsem mlajšim bo s privlačnim ostrorobim videzom hudo všeč. In prav tem je v prvi vrsti tudi namenjen. Cena je element pri odločitvi, ki utegne zagrete precej ohladiti. Duka R pri KTM cenijo na 10.390 evrov, kar ni malo, je pa res, da KTM niso bili nikoli na dnu cenovne lestvice.