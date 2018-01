Vode, ki so le za moške

Odkritje moške vode v bosanskem mestu Kladanj, ki je bila nekaj časa zelo dober izvozni izdelek, je vzpodbudilo tudi domače raziskovalce, da so začeli iskati morebitne tovrstne vodne vire. Najbolj znana moška voda izvira na Gorenjskem. Ob cesti, ki se med Kamno Gorico in Kropo vzpne proti kamnolomu Kamna Gorica, teče potoček Rečica. Pod njegovim izvirom se Rečici oziroma Vrčici, kot pravijo, pridruži voda iz kislega studenca. Pred neurjem septembra 2007 je bil tu na vsaki strani potoka po en tak izvir, zdaj pa je le še eden. Izvirska voda se steka v tolmunček oranžne barve in od tam teče v Rečico.



Prebivalci okoliških krajev so od nekdaj verjeli v zdravilne učinke slatine. Pripisovali so ji tudi, da njeno pitje daje moškim nenavadno spolno moč in pomaga pri boleznih ledvic. Prava atrakcija sta oba izvira postala šele, ko se je o kamnogoriški vodi razpisal Tone Fornezzi - Tof in jo poimenoval slovenska moška voda. Primerjal jo je z bosanskim izvirom slatine v okolici mesta Kladanj, ki je postal priljubljen v 60. letih 20. stoletja. Po tako imenovano moško vodo v Rečico oziroma Vrčico so hodili možje predvsem v 70. letih prejšnjega stoletja, nekateri domačini pa še danes hodijo k izviru in si napolnijo plastenko ali dve.

Opazili so veliko moških, ki redno uživajo to vodo.

Kisli studenec v okolici Kamne Gorice je predvsem izvir mineralne vode z več kot 200 mg ogljikovega dioksida na liter, vsebuje pa tudi številne minerale. Je kislega okusa, še posebno takoj ob izviru. V njej je tudi nadpovprečno veliko železa, zaradi česar se zdi, da je oranžne barve.

Moško vodo so odkrili v bosanskem mestu Kladanj.

Čeprav je občina Šalovci sorazmerno majhna, pa lahko naključnemu popotniku ponudi več zgodovinskih znamenitosti. Ena izmed njih je Frimov vodnjak. Stoji ob cesti Šalovci–Markovci v Frimovem gozdu. Vodnjak, ki je globok pet metrov, je postavila grofovska družina Frim okoli leta 1850 ter je dolga leta služil kot poglavitni vir pitne vode. Pozneje je bil zapuščen, zdaj pa je obnovljen in je posebno v poletnih mesecih prijetna točka za počitek v hladu gozda.



Vodnjak z zelo čisto in dobro vodo, približno 300 metrov od središča vasi, je bil zgrajen iz lesa, studenec pa je zidan iz opeke. Leta 1999 so ga obnovili. Mnogi popotniki se radi ustavijo ob vodnjaku, opazili pa so veliko moških, ki redno uživajo to vodo. Kot poročajo, se ob obnovljenem studencu v Frimovem gozdu lahko prijetno odžejate s hladno studenčnico, pa ne le to, voda naj bi imela poseben zdravilni učinek predvsem pri starejših moških. Svojčas so domačini govorili, da gre za moško vodo.



Moška voda naj bi pritekala tudi iz izvira Prunkovec v Rakovem Škocjanu, čeprav naj ne bi bila več neoporečna. Pravzaprav sta tu dva izvira, eden je bruhalnik. Upokojeni gozdni čuvaj Anton Udovič iz bližnjega Grahovega se je spominjal zanimivega srečanja s parom iz Makedonije. »To je bilo nekje v 60. letih prejšnjega stoletja, ko sem se z mopedom peljal po klancu mimo izvira Prunkovec, za katerega pravijo, da iz njega teče moška voda,« je povedal. »Pri izviru je taboril makedonski zakonski par. Gozdarji smo bili pooblaščeni, da smo preganjali divje kampiranje. Narodni park Rakov Škocjan je bil pod nadzorom tajništva občine Cerknica, kjer so izdajali dovoljenja za kampiranje v naravi. Ko sem opazil šotor, sem se ustavil in se napotil do tega para, ki pa je imel ustrezno dovoljenje. Moški je imel neverjetno mlado ženo in verjetno si je zato izbral izvir Prunkovca.«