Vintgar, ki je bil nekoč blejski

Z novonastalimi občinami je blejska občina izgubila pomembno in dobro obiskano turistično točko, sotesko Vintgar. Zdaj spada pod občino Gorje, upravlja pa jo domače turistično društvo, ki skrbi za urejanje poti in čistočo. Pred vhodom v sotesko je veliko parkirišče za osebna vozila in avtobuse, ob večjem obisku imajo pripravljeno še dodatno parkirišče, oddaljeno približno 500 metrov od vhoda v sotesko. Tu je še gostilna Vintgar, kjer imajo tudi prenočišča.

Naša prva turistično urejena korita so dala ime tudi drugim soteskam (vintgar).

Prej Blejski vintgar, zdaj samo Vintgar, je 1,6 km dolga soteska blizu Bleda, skozi katero teče reka Radovna. Stene korita so visoke od 50 do 100 m, višina pobočja pa je 250 m. Vintgar je na vzhodnem robu Triglavskega narodnega parka, od Bleda pa je oddaljen približno 4 kilometre.

Sotesko sta leta 1891 odkrila Jakob Žumer, takratni župan Gorij, in Benedikt Lergetporer, kartograf in fotograf z Bleda. Presenečena sta bila nad lepotami in skrivnostmi narave in reke Radovne. Okoliške ljudi je soteska od nekdaj navdajala z grozo in spoštovanjem. Sotesko so za turistični obisk opremili z galerijami in mostovi že leta 1893. Ureditev je bila zahtevna in izjemno nevarna, saj je bil svet soteske resnično divji. Po tesni, kjer odmeva bučanje razpenjene vode, so zgradili poti, galerije in mostove. Poti so nekajkrat propadle in so jih nato spet obnovili. Ob koncu soteske je zajezitev za hidroelektrarno Vintgar.

Korita prečka železniška proga Jesenice–Most na Soči. Železniški most v Vintgarju je največji v celoti ohranjeni kamniti železniški ločni most v Sloveniji. Zgrajen je bil iz rezanega kamna v letih 1904 in 1905 po načrtih arhitekta Roberta Schonhoferja. Dviga se 33 metrov visoko nad površjem Radovne.

Soteska Vintgar je zaščitena kot naravni spomenik in za obiskovalce odprta od aprila do novembra vsak dan od 8. do 19. ure. Ob vstopu se plača prispevek za obnavljanje soteske. Odrasli morajo plačati pet evrov, otroci od 6. do 15. leta 2,5 evra, otroci do 6. leta 80 centov, osnovnošolske skupine dva evra, dijaki in študenti pa štiri evre. Za skupine veljajo nekoliko nižji prispevki, obiskovalci s kartico Gost Bohinja pa imajo ob vstopu 10-odstotni popust.