Vinski okus podnebnih sprememb

Januar s suhim, na trenutke celo prijetnim mrazom nas je skoraj prepričal, da so se vrnile prave zime. Jezerca in ribniki, celo nekatere reke in potoki, so po dolgih letih zamrznili, da jih je celo varno prečiti. A vsepovsod se snega in mraza ne veselijo enako. V Španiji zelenjavarji opozarjajo, da predolgo traja, da so stroški pridelave prvih kumar postali nevzdržni. Upajo, da je letošnja zima le izjema, da bo naslednjih devet spet toplih, da bodo lahko želi in prodali prej kot drugi v Evropi.



Na drugi strani pa so vinogradniki na Korziki zelo tankočutno dojeli podnebne spremembe. Pravijo, da se okus vina počasi spreminja, trgatev se je v 21. stoletju pomaknila na začetek septembra, kar pomeni, da trgajo tedne prej kot v preteklosti.



Vinogradnica Camille-Anais Raoust poudarja, da so si trgatve na različnih območjih otoka sledile v nekem zaporedju: »Danes trgamo vsi hkrati, kar je slabo, to namreč pomeni, da vino ne bo uravnoteženo, preveč si bo podobno.«



Kupci, ki že leta kupujejo vino korziških vinarjev, so nad novim okusom rahlo presenečeni: »Malce čudno, a dobro.« A ko ga poskusijo drugič, si praviloma zaželijo takega, kakršnega so bili vajeni leta. Tako si korziški vinarji trudijo obdržati domače okuse, prav zaradi tega imajo kupci radi njihovo vino.



Vinar Bernard Renucci iz vasi Feliceto poskuša v svojih vinogradih obuditi stare sorte, ki so jih domačini pred desetletji opustili. To je tako, kot bi, denimo, pri nas danes kdo sadil štajersko belino ali tičensko črnino, rumeni plavec ali javor.



»Na izoblikovanih legah so vse te sorte precej manj občutljive za bolezni,« nam je potrdil vinogradnik Matjaž Jakše iz Kostanjevice na Krki. Zato zanimanje za stare sorte tudi pri nas počasi narašča.



Pravijo, da se barva vina obrača vsakih sedem let; če je bilo do zdaj čislano rdeče, so danes v vzponu bela vina. Na Korziki je v povprečju dve stopinji Celzija topleje, kot je bilo nekoč, pri nas je temperatura malo manj zanihala, a vino tudi na Dolenjskem in Štajerskem, pa na Krasu in Primorskem, dobiva vonj po segretem ozračju.