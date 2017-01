Vina: Bolj kot sladka nam dišijo mlada in sveža

Kljub spomladanski pozebi, ki je povzročila nekaj škode na vinogradih in sadovnjakih, se je trta lani kar dobro obrasla in rodila zadovoljivo letino. »Trend se je malce obrnil v prid belim vinom,« nam je povedal vinogradnik in vinar, 49-letni Marjan Jelenič, ki na Jablanicah nad Kostanjevico na Krki obdeluje 63.000 trt, zato že spada med večje slovenske vinogradnike. Kot potrjuje, je bila lanska letina umirjena: »Podobna kot leta 2015. Nič specifičnega se ni zgodilo, grozdje je dozorelo, sladkorji so bili dobri in vino je lepo steklo.«



Jeleničevi pridelajo tam do 80.000 litrov vina na leto, glavnina je seveda cvička, sicer pa v njihovih vinogradih rastejo tudi bela vina, laški in renski rizling, od rdečih pa modra frankinja, žametna črnina in še bi se kaj našlo. Ker so dolenjski vinarji doživeli dve dobri letini drugo za drugo, se cena cvička rahlo umirja. »Vina je dovolj, hkrati pa kot rečeno postajajo priljubljena bela, čemur se bomo morali prilagoditi.«



Cena odprtega cvička se giblje od 1,50 do 2 evra. Pri kakšnih manjših pridelovalcih se ga da dobiti še ceneje. Sicer pa Jelenič meni, da statistični podatek, kako smo lani prvič v dolgoletni zgodovini Slovenci pridelali manj vina, kot ga spijemo, le 87 odstotkov, na prodajo cvička ne vpliva prav posebno. »Cviček zlasti sami spijemo, na prodajo bistveno bolj vpliva splošno stanje v družbi, stopnja brezposelnosti, recesija, kupna moč.«



Jelenič je poudaril, da so zdaj priljubljena mlada in sveža vina, šele nato sladka in visokokakovostna, ki pa imajo seveda svojo ceno in jih je zato precej težje prodati. Kolikor so bile na Kozjanskem, Dolenjskem in na Bizeljskem trgovske vezi z Zagrebom zaradi razpada Jugoslavije in nastankom novih držav do neke mere oslabele, se vinogradniki iz teh pokrajin spet obračajo proti Zagrebu, ki je milijonsko mesto, Zagrebčani pa menda vse boljši pivci.



Temperature so bile v drugem delu decembra kar nizke, minuli konec tedna je pritisnil sibirski mraz. Tako se škodljivci v vinogradih ne bodo čezmerno namnožili.