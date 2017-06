Večina čebulo pripravlja narobe

Ni vseeno, ali za pripravo jedi uporabljate belo, rumeno, rdečo, mlado čebulo ali šalotko. Razlikujejo se namreč po okusu in teksturi. Poglejte, za katere jedi so posamične vrste najprimernejše.

Rumena čebula

Vrsta, ki se najpogosteje uporablja za pripravo kuhanih in praženih jedi. Ima najmočnejši okus, vsebuje veliko naravnega sladkorja in se med kuhanjem lepo razpusti v kremasto omako. Narezati jo je treba na majhne koščke in je odlična za golaže, enolončnice ter omake.

Rdeča čebula

Po okusu je blažja in ni primerna za kuhanje, idealna pa je za solate ali kot priloga jedem na žaru. Vsebuje manj sladkorja od rumene, vendar več antioksidantov. Narezana na rezine je odlična za sendviče in druge hladne prigrizke.

Šalotka

Razvije večje število manjših čebulic in je po okusu manj ostra od običajne, rumene čebule. V kuhinji je dobrodošla v zelenjavnih solatah, vloženih jedeh, drobno sesekljana je odličen dodatek različnim namazom, narezana na kolobarje pa odlična za pice in mehiške jedi.

Bela čebula

Bela čebula vsebuje več vlage kot druge sorte, zaradi manjše kislosti je sladkastega okusa in je primerna za solate in sendviče. Od vseh vrst je najboljša za polnjenje. Obogati okus pečenk, juh in enolončnic, zaradi več vlage pa se pokvari hitreje od drugih vrst, zato je ne kupujte na zalogo.

Mlada čebula

Najboljša je surova, primerna pa je tudi za kuhanje. Uporabna je cela, torej njen beli in zeleni del, izjemno bogata je z vitaminoma C in K, narezana na kolobarčke pa je lahko okusen okras mesnim ali zelenjavnim jedem ter različnim prilogam.