Vas Kamnje ima plitka polja

Željko Kozinc je v knjigi Večni Bohinj zapisal: »Prst njihovih njiv je tanka. Rahla in peščena je občutljiva na sušo. Bohinjci ji posvečajo veliko skrb in nego.«



V zadnjih letih pa v Bohinju vidimo vedno manj obdelanih njiv. Po dolini se spreminjajo v travnike. Pred desetletji je bila dolina bolj obdelana. Na ravnih delih so bile njive, travniki in pašniki pa so bili na nagibu – po okoliških hribih in planinah. Travnike na strmini je pogosto že prerasel gozd. Tega zdaj na veliko uničuje lubadar.



Pred dnevi smo v bohinjski vasici Kamnje opazili zanimiv prizor. Družina Janeza Stareta iz Kamenj je orala svojo njivo z vprežnim plugom. Za vleko sicer niso bili konji ali voli, ampak je plugec vlekel traktor antonio carraro, ki ima 50 KM. Vprežni plug je pred desetletji izdelala Veriga Lesce.



Ta tovarna je vprežne pluge izdelovala že pred drugo svetovno vojno. Janez Stare ima njihov enobrazdni plug krajnik z delovno širino okoli 8 col. Zaradi plitkih tal in proda pod njimi je bila globina oranja le okrog 13 cm.



Kar trije so vlekli brazde. Janez Stare je držal ročice in vodil plug. Njegov sin je vozil traktor, na katerega je bil plug pripet le z verigo. Za obrnjeno brazdo je hodila tudi gospa Stare in pobrala v košaro kakšen krompir, ki je še ostal v zemlji.



Ime Kamnje pove, da so polja plitka



Iz njive je sproti pometala kamne, ki jih je sicer plitko delujoči plug vrgel na površino. Staretovi tako orjejo zaradi plitkih tal in zaradi majhnih njivic – parcelic.



Zimska brazda bo zdaj izpostavljena zmrzali in odtajevanju, tako da bo kar same razpadala po naravnih strukturnih agregatih. Na spomlad jih za setev obdelajo kar na roke. Že ime kraja Kamnje pove, da vsa vas in okolica stojita na samih kamnih.



Oranje z vprežnimi plugi danes običajno vidimo le na kakšnih prireditvah, kot so prikazi nekdanjih običajev, srečanjih ljubiteljev stare kmetijske tehnike itd.



Pregloboko oranje s sodobnimi plugi in močnimi traktorji bi v takih talnih razmerah na površino lahko hitro prineslo kamenje. To je nepopravljiva škoda, ki je sicer pogosto nastajala (in še vedno) na prodnatih tleh po Sloveniji in je bila še bolj izrazita, če tal niso gnojili s hlevskim gnojem.