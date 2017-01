V znamenju  SUV-ov in elektrike

Leto se tradicionalno začne z avto salonom v Detroitu in tam je Mercedes-Benz predstavil peto generacijo svojega razreda E, v katerem se prepletajo oblikovalske poteze večjega razreda S in manjšega C. Prav tako januarja je iz Land Roverjeve tovarne v Solihullu prišel zadnji kultni defender. V 68 letih so jih izdelali dva milijona.



Februarja se je Seat s svojim prvim suvom v zgodovini, ateca si deli platformo z Volkswagnovim tiguanom, podal v boj z Nissanovim qashqaijem in Renaultovim kadjarjem. Marca je Aston Martin razkril naslednika DB9: DB11 z dvanajstvaljnim motorjem, ki razvije 600 KM, pospeši do 100 km/h v 3,9 sekundah, največja hitrost je 320 km/h. In kje je DB10? Izdelali so ga samo za bondiado Spectre, en avto so februarja prodali na dražbi za 2,5 milijona evrov. Marca je na sporedu tudi veliki avto salon v Ženevi, eden od tamkajšnjih zvezdnikov pa je bil supešportnik bugatti chiron, naslednik najhitrejšega avta na svetu, veyrona. Osemlitrski motor se lahko pohvali s kar 1479 KM, do 100 km/h pa pospeši v 2,5 sekunde.

Še en prestižnež se je pokazal javnosti v Švici: tržni kolač v razredu vse bolj priljubljenih suvov si je začel rezati Maserati z levantejem. Pohod suvov se s tem zdaleč ni končal, spomladi je Peugeot pokazal model 3008, volvo XC40, Renault novega koleosa, za njimi so pripeljali Škodin kodiaq, bolj prestižni Fordov edge, in prvi Jaguarjev suv, F-Pace, ogorčen tekmec Porschejevemu macanu. Na septembrskem salonu v Parizu je pozornost najbolj kradla nova, peta generacija Land Roverjevega discoveryja.

Mercedes je spet opozoril nase s crossoverjem, generacijo EQ, ki bo v prihodnosti, ta bo očitno pripadla električnim vozilom, mešala štrene predvsem Tesli in Audiju. Tesla je sicer veliko prahu dvignila z modelom 3, ki je za proizvodnjo predviden šele čez kakšno leto, so pa zanj pobirali prednaročila in jih, tako trdijo, zbrali 400.000.



Jeseni je tudi minilo leto dni od t. i. Dieselgata, ki je nazadnje pripomogel, da so se pri Volkswagnu pospešeno lotili električnega programa: v načrtu imajo kar 30 električnih modelov. Oktobra sta Mercedesov razred E in jaguar XF dobila resnega tekmeca v BMW serije 5, na tržišče je pripeljal tudi največji mini do zdaj, countryman. Zrasla je tudi fiesta, najbolje prodajan Fordov model na stari celini, ki je letos praznoval 40. rojstni dan. In kajpak je bilo leto 2016 pomembno tudi za Alfo Romeo z novo giulio – najmočnejšo različico 2.9 V6 biturbo quadrifoglio smo predstavili v decembrskih Obratih. Giulia pa se je tudi uvrstila v finalni izbor za slovenski avto leta 2017.