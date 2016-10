V nekaj minutah osvežite zimsko garderobo

Počasi bo iz omar treba vzeti tople plašče. Nedvomno ste jih, preden ste jih po koncu lanske zime vanje pospravili, temeljito očistili in čiščenja ne potrebujejo. Morda pa so potrebni malce osvežitve, s katero se boste znebili vonja, ki so se ga navzeli v omari.

To dosežete na povsem preprost način, ki se ga lahko poslužite tudi med samo zimsko sezono, saj boste tako s toplih oblačil odstranili prah in drugo umazanijo, ne da bi jih odnesli v kemično čistilnico.

Pijača kot sredstvo za nego oblačil

Plašče, jopice in podobna oblačila obesite na obešalnik in jih z razdalje približno 15 centimetrov poškropite s čisto vodko. Najlažje bo šlo, če jo boste prelili v plastenko z razpršilom.

Vlažno garderobo pustite, da se dobro posuši, in opazili boste, da sta izginil tako zatohel vonj kot tisti po alkoholu.

Omenjena alkoholna pijača namreč ubija vse bakterije, ki so krive za neprijeten vonj, ter odstrani umazanijo, trik pa je uporaben tudi na drugih materialih, kot so volna, bombaž ter poliester. Ni pa primeren za svilo in druge občutljivejše tkanine.