V Mavrično vas se zgrinjajo turisti

Vasica Kampung Pelangi v osrednji Javi v Indoneziji je še na začetku leta veljala za eno od številnih beznic na otoku, hiše so bile zanemarjene, ulice zapuščene in umazane. Danes je prizor povsem drugačen, v Mavrično vas, kot ji zdaj pravijo, se zgrinjajo množice turistov, domačini pa jim nasmejanih obrazov prodajajo doma izdelane spominke. Preobrazba vasi je trajala nekaj več kot en mesec in je posledica sodelovanja lokalnih politikov in umetnikov.



Pobudo za projekt je dal 54-letni učitelj Slamet Widodo, ki je bil prepričan, da je to edini način, da bi vasico lahko rešili pred propadom. Nad njegovo zamislijo se je navdušil župan Senarabga Hendrar Prihadi ter priskrbel potrebna sredstva in celo sam prijel za čopič in barve ter pomagal predrugačiti 232 hiš, njihove zunanje zidove so namreč prekrili z živopisanimi barvami. Celotni projekt jih je stal približno 20.000 evrov. Prav vsak cent se jim je medtem že bogato obrestoval, saj je vasica postala turistična atrakcija, ki je nikakor ne velja zamuditi. Domačini niso mogli verjeti svojim očem, ko so se tja začele zgrinjati horde turistov.



Celostna prenova je bila končana konec aprila, nato pa so začeli vasico spretno oglaševati na družabnih omrežjih. Čedalje več obiskovalcev je začelo objavljati fotografije barvnih hiš in postale so globalna zanimivost.



Nekatere hiše niso okrašene zgolj z vzorci, temveč so prekrite z mavricami, druge s krogi, na eni je denimo upodobljen morski pes, ki poskuša ugrizniti mimoidoče. Po prenovi hiš so poskrbeli tudi za reko, ki je bila nekoč polna smeti. Vodja lokalnega oddelka za umetnost in šport Gapensi Semarang, ki je prenovo izdatno podprl, je povedal: »Vsaka hiša je pobarvana z najmanj tremi barvami. Sodelujemo z agencijo za ceste in turistično agencijo, da bi razvili in izkoristili celotni potencial vasice.«