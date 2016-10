V deželi turbanov in spodnjih hlač

V Indiji se popotnik kar zgubi v množici verstev, božanstev, templjev, ki so nepogrešljiv sestavni del vsakdanjika pisane množice prebivalcev te velike mavrične dežele. Posebno hinduizem ima zelo zapleten sistem in hierarhijo bogov, od vernikov zahteva veliko discipline, čaščenja... V Indiji je res vsak dan posvečen kateremu od bogov, ki usmerjajo življenje in krojijo usodo posameznika.



Pohitite, meje zapiramo!



V Amritsar, središče zvezne države Pandžab, smo prispeli iz pakistanskega Lahoreja. Taksist nas je sredi vročega in soparnega popoldneva odložil na pakistansko-indijskem mejnem prehodu, rekoč, naj pohitimo, ker mejo zapirajo ob pol petih. Nenavadno zveni, a je res tako. Ni bilo nobene gneče, tako da smo bili že čez kakšno uro na indijski strani, nato pa s taksijem že čez uro v približno 45 kilometrov oddaljenem Amritsarju. Tu je središče sikhov. So zelo prepoznavni: moški nosijo obvezne turbane, pod katerimi skrivajo dolge lase, ovite okoli glave. Las si nikoli ne strižejo. V turbanu naj bi bilo 4,5 metra blaga, govori pa se, da ga sikhu nikoli ne smeš sneti, kajti to pomeni grob napad in odziv nanj bo enako grob. Po drugi strani je znak prijateljstva, če si moška zamenjata turbana. Ženske se razlikujejo od hindujskih vernic po tem, da ne nosijo sarija, ampak šalvar kamez oziroma kurto, to so dolge hlače, do kolen segajoča tunika z dolgimi rokavi, glavo in ramena ter hrbet pa imajo ovite v šal.



Sikhi živijo dokaj asketsko: po večini so vegetarijanci, ne uživajo alkohola, ne kadijo in odklanjajo vse droge. Tako v Amritsarju nismo mogli nikjer dobiti ne mesa in ne piva, kadili smo seveda le na balkonu hotelske sobe in še tu smo bili deležni obsojajočih pogledov, če nas je uzrl kakšen mimoidoči. Državo sikhov so si 1849. podredili Angleži. Pri delitvi Pandžaba na pakistanski in indijski del se je leta 1947 večina vernikov preselila v Indijo. Sikhizem je zanimiv in od nekdaj trn v peti hindujcev, tudi zato, ker napada hindujski kastni sistem, saj temelji na enakosti vseh ljudi v božjih očeh.



400 kg zlatih lističev za tempelj



V središču starega Amritsarja je svetišče sikhov – Zlati tempelj. V resnici te zlati sij mogočne stavbe za hip povsem oslepi in prevzame. Samo za vrhnje kupole stavbe je bilo potrebnih 400 kilogramov zlatih lističev. Posebno lep je ponoči, ko ga osvetlijo še žarometi, njegova sijoča podoba pa ljubko odseva na mirni gladini jezera. Kot pravljični grad brez primere. Voda jezera je sveta in romarji, ki pridejo v Amritsar, se tukaj obredno okopajo in s tem očistijo. Vsak dan jih pride na tisoče. V dolgih, strnjenih kolonah čakajo ure in ure, da lahko stopijo v strogo varovan tempeljski kompleks, se okopajo in doživijo trenutke razsvetljenja. Tudi sami smo se poskušali prebiti do templja, a ni šlo. Gneča je bila neznosna. Tempelj je odprt skoraj 24 ur, reka romarjev nikoli ne presahne, verski obredi v njem pa si sledijo kot po tekočem traku. Večidel jih neposredno prenaša tudi lokalna televizija. V bistvu vidiš po televiziji več kot v živo, saj te nestrpni verniki potiskajo naprej, da se ni časa ozirati okoli.



Mesto je leta 1577 ustanovil Guru Ram Das, njegov sin Arjun pa je dal sredi jezera postaviti znameniti tempelj, ki je bil v zgodovini povod za mnogo političnih konfliktov. Najostrejši so bili v 80. letih prejšnjega stoletja, ko so sikhi iz Amritsarja pod vodstvom fanatičnega Singha Bindranwale zahtevali več pravic za sikhovsko skupnost in odcepitev Pandžaba od preostale Indije. Tedanja predsednica Indira Gandhi je naročila napad na Zlati tempelj, a sledilo je krvavo maščevanje: 31. oktobra 1984 so jo umorili njeni telesni stražarji – sikhi!



Spektakularno zapiranje meje



A v Amritsar se turisti ne zgrinjajo le zaradi Zlatega templja, ampak zaradi nadvse zanimive prireditve na pakistansko-indijski meji, ki privlači na tisoče turistov. Gre za svetovno znan, enkraten ceremonial vsakodnevnega večernega zapiranja meje med državama. Spektakel, vreden ogleda! Pa še vstopnine ni! Množice se pripeljejo do meje, kjer sta na obeh straneh zgrajena stadiona za gledalce, ki sprejmeta tudi do 10.000 obiskovalcev. Tistega večera, prireditev se je začela ob 18.30, se nas je na indijski strani zbralo kakšnih 5000. Tujci smo bili povabljeni na VIP-sedeže! Zelo pozorno. Vzdušje med navzočimi je bilo enkratno: petje, ples, vzklikanje »Indija je naša, Indija je največja …« Na drugi strani pa: »Pakistan je naš! Mi smo Pakistan!« In tako dobre pol ure. Sledil je nastop pripadnikov elitnih enot obeh vojska v paradnih uniformah. Vse je seveda režirano, a gledalcu silno všečno. Korakanje, salutiranje poveljnikom, prijateljsko izzivanje z gestami prek velikih vrat, ki pomenijo mejo med državama … Vmes vrata tudi odprejo, da si pakistanski in indijski strumni mladci podajo roke v znak dobrega sodelovanja. Občinstvo huronsko vzklika, ploska, vpije. Pravi cirkus, a posebno doživetje. To pač moraš videti, če si že v Amritsarju. Ko je spektakla konec, so paradno našemljeni vojaki na razpolago gledalcem za pogovor ali fotografiranje.



Ko bi le bilo v resnici tako tudi v vsakdanjem življenju in malo više proti severu ne bi pokale puške zaradi Kašmirja!