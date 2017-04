Urška je pripravila najboljšega za mojstra Plečnika

Jože Plečnik je dobro usidran v kolektivnem spominu Slovencev, poznamo ga kot arhitekta in umetnika, Stane Bregar iz Šentjerneja pa nam odkriva tudi drobce iz njegovega zasebnega življenja. Na podlagi dediščine Urške Luzar, ki je dobrega četrt stoletja gospodinjila znamenitemu mojstru, je obudil zeliščni čaj, kakršnega je Urška Plečniku pripravljala vsak dan. Janež, meta in še nekaj drugih zelišč mu dajejo odličen okus, glede na mojstrovo vitalnost in visoko starost, ki jo je doživel, pa mu gotovo lahko pripišemo blagodejne in zdravilne učinke na telo.

Urška Luzar je Bregarjevo pozornost pritegnila najprej zato, ker je bila njegova sokrajanka in ker je stara leta preživela v Šentjerneju, se je tudi spominja. Bili so tudi družinsko povezani, saj se je njegova teta poročila k Luzarjevim, kjer so na stara leta skrbeli za Urško. Prek te vezi je čaj postaj Bregarjeva družinska dediščina.



Urška je bila Plečnikova gospodinja in je zanj skrbela od leta 1932 vse do mojstrove smrti leta 1957, torej letos zaznamujemo njeno šestdesetletnico.



Urška je bila urejena, nevsiljiva, a vseprisotna gospodinja, ki je vestno skrbela, da je bil dom vedno urejen in da so se arhitekt in vsi, ki so prihajali k njemu, dobro počutili. Za Plečnika in njegove goste je pripravljala imenitno čajno mešanico, ki temelji na janežu in meti, dodala jim je še različna zelišča, ki jih je gojila na domačem vrtu v Trnovem.



Recept ji je pomagala dodelati Plečnikova prijateljica Emilija Fon, s katero sta se bržkone spoznala že v času njegovega bivanja v Pragi, kjer je Fonova študirala farmacijo.



Pozneje se je preselila v Kostanjevico na Krki, kjer je vodila zasebno lekarno, s Plečnikom pa je ohranjala prijateljske stike vse do konca njegovega življenja.



Mojster je užival v nesladkanem



Arhitektu je Urška čaj vedno pripravila v posebni čajni skodelici, ki jo je kot osebni spomin ohranila in je shranjena v zasebni zbirki Plečnikovih del.



»Recept za zeliščni čaj, ki ga je Plečnik vedno užival nesladkanega, gostom pa je zraven ponudil domači med, se nam je zdela odlična priložnost, da življenje velikega arhitekta osvetlimo še z njegove druge, bolj osebne plati.



Pri tem nam je bila v veliko pomoč zapuščina njegove gospodinje Urške, ki se je po Plečnikovi smrti vrnila v rodni Šentjernej in tam živela vse do svoje smrti leta 1987,« nam je povedal Stane Bregar, neumorni promotor kulturne dediščine.



Z ženo Veroniko, ki je farmacevtka, skrbita za pravilno recepturo Plečnikovega čaja, ki je izjemnega okusa brez vseh dodatkov, po želji pa mu dodamo limonov sok, med ali sladkor. »V mešanici je skoraj polovica sladkega janeža in prav toliko mete, dodamo še materino dušico, dobro misel in žajbelj,« nam je povedal Bregar, ki z družino zelišča za čaj, predvsem janež, ki ga je sicer težko dobiti, prideluje kar na svoji domačiji v Šentjerneju.



Mešanica zelišč v Plečnikovem čaju ugodno vpliva na uravnavanje prebave, zmanjšujejo napihnjenost, lajšajo bronhialne težave in blago pomirjajo živce. V poletnih dneh se lahko uporablja kot odličen osvežilni napitek z dodatkom limone.



Plečnikov čaj v lični embalaži, ki jo krasi mojstrov portret, je poklon arhitektu od 145-letnici rojstva in 60-letnici smrti, za lažjo pripravo pa ga polnijo tudi v filter vrečke.