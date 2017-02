Uporabnost je srečala prestiž

Prvega terenskega jaguarja je oblikoval Ian Callum, dizajner, ki je med drugim sodeloval z Aston Martinom. In brez zadržkov lahko zapišemo, da je zarisal všečne linije. V f-paceu sicer lahko zasledimo nekaj odsevov že omenjenega cayena, a sprednji del je značilno Jaguarjev, dovolj agresiven in hkrati brezčasen. Da ne gre za okorneža, sporoča tudi kupejevsko položen zadek, v katerem pa je nad pričakovanji prostoren prtljažni prostor.



Aluminijasta karoserija



Da je f-pace sodoben izdelek, priča tudi to, da je karoserija pretežno iz aluminija, takšni pa so tudi nekateri deli podvozja, in rezultat je razmeroma lahka, a čvrsta gradnja. Čeprav so zunanje linije vozila prijetno razpotegnjene, f-pace sploh ni (pre)velik, saj je za tovrstno vozilo dolg povprečnega 4,731 metra. Tako ga mogočnega naredi predvsem sorazmerna širina, ki dosega skoraj dva metra.



Omenili smo že, da je testni f-pace z 2,0-litrskim dizlom vstopna oziroma najcenejša različica tega jaguarja. A brez skrbi, z opremskim paketom prestige ni prav nič cenen. V notranjosti se prepletata brezčasna eleganca in športnost. Nad mogočno sredinsko konzolo je nameščen 8-palčni barvni zaslon na dotik, s katerim prikličete info-zabavne vsebine. Voznika razvaja zajeten volanski obroč z več upravljali, med njimi je sicer le običajni tempomat. Športno počutje na sprednjih sedežih dopolnjuje tako imenovano kokonsko vzdušje, saj sta voznik in sopotnik ujeta vsak v svojem okolju, a zaradi tega prav nič ne trpita. Na kot polica široki sredinski konzoli je poleg odlagalne vdolbine tudi za sodobne jaguarje značilna prestavna ročica 8-stopenjskega samodejnega menjalnika. To je na prvi pogled nenavaden vrtljiv gumb, ki ob zagonu motorja samodejno pokuka iz sredinske konzole. Se pa nanj hitro privadite in cenite njegovo priročnost.



Velik prtljažnik



Da je f-pace širok, hitro opazite tudi na zadnjih sedežih, kjer v nobenem primeru ni tesno. Hvalimo tudi priročno tridelno (40:20:40) zlaganje naslonjal zadnjih sedežev, s čimer na več načinov povečujemo, kot rečeno, že tako ali tako velik prtljažni prostor.

Da gre za pravega jaguarja, f-pace dokaže tudi z voznimi lastnostmi. Omenimo le sistem stalnega prilagajanja podvozja različnim razmeram (all surface progress control) in seveda prilagodljiv štirikolesni pogon. Slednji na suhem asfaltu prenaša 90 odstotkov moči na zadnji kolesi, na spolzkem in v zahtevnejših razmerah pa lahko prenese do 90 odstotkov pogonske moči na sprednji kolesi. Voznik sicer nima nikakršnih nastavitev, recimo zapore diferenciala, kar priča, da je f-pace kljub vsemu namenjen predvsem urejenim cestam. Ob tem dobro uglašeno podvozje s širokim kolotekom in neposrednim volanskim mehanizmom na čelu poskrbi, da voznik dobi dovolj informacij o dogajanju pod kolesi. A brez skrbi, f-pace ni šminker, brez težav sem ga popeljal tudi po kar zahtevnem terenu, kar mu ne nazadnje omogoča solidna oddaljenost karoserije od tal (213 mm).



Trije vozni režimi



Omenili smo že, da je imel testni f-pace pod sprednjim pokrovom najšibkejšo in zato tudi najcenejšo motorno možnost od štirih, ki so na voljo. 2,0-litrski štirivaljni turbodizel ima največjo moč 132 kW (180 KM) in ugodno velik največji navor 430 Nm v razponu od 1750 do 2500 vrt./min. Motor sam po sebi ni čudežen, ob odločnejšem pritisku na pedal za plin postane tudi glasen, ima pa srečo, da so f-pacea opremili s tremi nastavljivimi voznimi režimi – običajnim, športnim in varčnim –, ki jih s pritiskom na gumb kar med vožnjo izbira voznik. Tako tudi vstopni f-pace v športnem načinu pokaže zgledno živahnost. Temu seveda sledi poraba goriva, ki se v varčnem načinu lahko približa sedmim litrom ali pa se povzpne prek devet. Ampak, kot smo že omenili, tisti kupci, ki hočejo več moči, si lahko omislijo 3,0-litrski turbodizelski 6-valjnik s 221 kW (300 KM) ali pa celo dva bencinska 6-valjnika (340 in 380 KM)... A v tem primeru skočimo v precej višji cenovni razred. Kljub linijam, ki so značilne za sodobne terence, v f-paceu že od daleč prepoznate Jaguarjev DNK.



Fotografije Gašper Boncelj Kupejevski zadek skriva velik prtljažni prostor. Tudi na zadnjih sedežih ni težav s prostorom, k čemur pripomore predvsem širina vozila. Voznika razveseljujeta zajeten volanski obroč in kombinacija analogno-digitalnih instrumentov. Prostora je le za zasilno rezervno kolo. Prtljažni prostor je lepo obdelan in ima že v osnovni postavitvi 650 litrov prostornine. Jaguar f-pace 2.0 TD4 prestige AWD aut.