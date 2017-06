Umetnost in prestiž

Nismo še povsem pozabili, da je imel Volkswagen pred leti posebno izpeljanko modela passat, ki je nosil pristavek CC; pozneje so mu rekli celo samo volkswagen CC. To je bil avtomobil, ki je osnovnemu modelu prinesel več sloga in kanec dodatnega udobja. Volkswagen je tudi tokrat pripravil nekaj na to temo, pa čeprav se zdi, da bi nasledniku vendarle rad namenil več samostojnega prostora in s tem osvojil tudi kakega kupca več. Ta naslednik se imenuje volkswagen arteon, ime pa naj bi bilo skovanka besedic art, kar naj bi opisovalo njegove harmonične in čustvene linije, in eon, ki naj bi ga identificirala kot premijski model, podobno kot ima na Kitajskem njihova največja limuzina ime phideon.

Daljši od passata

Arteon je velik avtomobil, a njegova velikost na zunaj le ni tako izrazita, ni pretirana. Z dolžino 486 cm (+10 cm glede na sedanjega passata) vseeno deluje kot skladno oblikovan gran turismo, medosna razdalja je z 284 cm zajetna, ob pričakovano nekoliko večjih kolesih pa njegova stranska linija deluje tekoče, skoraj prefinjeno. Pri Volkswagnu so si spredaj omislili nekoliko druga- čen obraz, težko sodimo o lepoti, a vendarle ima maska svojske poteze. Novi gran turismo ima pet vrat, s tem da so zadnja prtlja- žna dolga in zelo položna. Ko jih na električni pomik odpremo, pogledamo v zelo velik in preprosto dostopen prtljažnik (563 l), če zadnjo klop podremo, še mnogo večji. Tudi zadaj je prostora, posebno za dva potnika, konkretno veliko, verjetno se bosta kar rada peljala na kako daljšo pot. Arteon je pričakovano udoben tudi spredaj, ureditev je na visoki ravni, tako v smislu ergonomije kot materialov in njihove izvedbe. A kakšnega vzburjenja tam le ni začutiti, to je vendarle dokaj preračunana uporaba elementov in rešitev, ki jih v Volkswagnovem koncernu že poznamo.

Do 50 tisočakov Arteon se bo pri nas uvodoma prodajal z le nekaterimi motorji, tako npr. dvolitrskii dizel z močjo 110 kW in s samodejnim menjalnikom stane 39 tisočakov, če ima še višjo moč (176 KW) in še štirikolesni pogon, 48.000 evrov, najzmogljivejši in v resnici najelegantnejši pogonski agregat – bencinskii 2.0 TSI 4motion in z avtomatskiim menjalnikom, pa cenijo na 50.000 evrov.

Dobro podvozje

Arteon ima oziroma v nekaterih primerih še dobi srednje veliko paleto pogonskih možnosti; vselej so to štirivaljni motorji, bencinarja imata prostornino 1,5 in 2 litra (dve izvedbi), seveda sta oba prisilno polnjena, tako kot tudi dvolitrski dizel v različnih izpeljankah moči. Odvisno od izvedbe ima roč- ni ali samodejni menjalnik, močnejši motorji bodo lahko imeli tudi prilagodljivi štirikolesni pogon. Arteon ima dobro podvozje, vsaj tako se je zdelo na prvi vožnji, ki pa je roko na srce potekala v umirjenem tempu nemških deželnih cest, kjer prav veliko lukenj nimajo. Avtomobil se upravičeno pohvali tudi z novimi asistenč- nimi sistemi, ki gredo še bolj v smer avtonomne vožnje, skupni imenovalec te nadgradnje pa je, da tako radarski tempomat kot tudi matrič- ne luči delujejo tudi z uporabo podatkov navigacijske naprave in tako še malce bolje predvidevajo ter se prilagajajo stanju v prometu.