Udobnejša izkušnja prhanja

Linija Croma se je prvič srečala s tehnologijo Select, ki omogoča intuitivno preklapljanje med različnimi vodnimi curki z dotikom tipke. Enostavno upravljanje in atraktiven dizajn zagotavljata udobnejšo in prijetnejšo izkušnjo v vsaki kopalnici. Družina Croma Select je sestavljena iz ročnih, nadglavnih prh in pršnih sestavov Showerpipe.

Velik izbor izdelkov in funkcij družine Croma Select ponuja pravo prho za vsako kopalnico in vsako vrsto prhanja. Ročna prha Croma Select Multi ponuja individualno izkušnjo prhanja s tremi različnimi vrstami vodnega curka: nežna prha (Soft Rain), intenzivna prha (Intense Rain) in pulzirajoč masažni curek (Pulsating Water Jet Massage).

Ročna prha Croma Select Vario pa omogoča preklapljanje vodnega curka od načina Soft Rain pa do močnega Turbo Rain.





Asortiment Croma Select je Hansgrohe razvijal v sodelovanju z dolgoročnim partnerjem Phoenix Design. Ročne prhe so na voljo v različicah od enega do treh vrst curkov in v dveh različnih oblikovnih slogih, okrogla (S) in kvadratna z zaobljenimi robovi (E). Zaradi izjemne, čiste oblike je celotna linija Croma Select zelo privlačna. Vsi izdelki so v dvobarvnem zaključnem nanosu, pršne plošče so bele, ohišje pa bleščeče kromirane.

Hansgrohe je vrhunska blagovna znamka tako za kopalniške in kuhinjske armature, kakor tudi za prhe, pršne sisteme, kopalniške termostate in drugi instalacijski material za kopalnico. Pohvali se lahko s prejemom številnih nagrad za dizajn in funkcionalnost širom sveta. Blagovna znamka stoji za modernimi tehnologijami, inovativnim dizajnom in izjemno funkcionalno kakovostjo.

Najdi več glede Hansgrohe SE in njegovimi blagovnimi znamkami Hansgrohe in Axor na: www.facebook.com/hansgrohe in www.twitter.com/hansgrohe_pr in www.hansgrohe.si.