Tudi za radiatorje je treba skrbeti

Večina je radiatorje preverila, še preden se je prvič zakurilo, zamudniki pa v prvem hujšem mrazu sprašujejo, zakaj so radiatorji hladni kljub temu, da že kurimo, ali jezno brišejo luže, ki se nabirajo pod ventili.



Da se izognemo težavam, preverimo stanje naših radiatorjev.



Preverimo termostatske ventile, če jih težko obračamo oziroma se zatikajo, snemimo najprej plastični ročaj, potem pa po zataknjenem ventilu narahlo potolcimo s kladivom.



Če radiator pušča pri ventilih, te rahlo zategnimo.



Spustimo zrak iz radiatorjev



V blokih pred kurilno sezono na oglasnih deskah običajno visijo pozivi stanovalcem, naj odzračijo radiatorje, preden zaženejo peč. Da je nekaj narobe, kaj hitro ugotovimo, saj je kljub ogrevanju radiator spodaj topel, zgoraj pa hladen.



Na vrhu se najbrž zadržuje zrak, ki ga je precej preprosto spraviti na plan. Potrebujemo osnovno orodje, nekaj ročne spretnosti in manjšo posodo, v katero ulovimo vodo, ki bo med posegom iztekla iz radiatorja.



Za vsako malenkost ni treba klicati mojstra in ventil lahko zlahka odzračimo sami.



Novejši radiatorji imajo poseben ventil za odzračevanje, ki ga najdemo na vrhu. Odtegnemo ga s posebnim ključem, če ga ni v domačem orodju, ga kupimo v najbližji tehnični trgovini.



S ključem ga vrtimo v nasprotni smeri urinega kazalca, kakor ventil popušča, iz njega uhaja zrak in na njegovo mesto se polni voda.



Postopek spremlja žvižgajoč zvok, in ko je radiator poln, iz njega steče malo vode, ki jo prestrežemo v posodo. Takoj ko začne teči, ventil z občutkom spet privijemo. Toliko, da zatesni in ga bomo naslednjič spet z lahkoto odvili.



Kaj pa če je radiator hladen spodaj in topel na vrhu? Težavo najbrž povzroča usedlina, ki se je z leti nabrala v njem.



Da ga očistimo, potrebujemo že malce več znanja in izkušenj, večina bo v tem primeru raje poklicala mojstra.