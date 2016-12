Tudi pomarančni olupki dišijo

Zimski čas je tisti, ko nas običajno bolj skrbi, ali okna dobro tesnijo, kot da bi poskrbeli za zračenje stanovanja. Vendar tega ne smemo zanemariti. Vsak dan odprimo okna vsaj dvakrat na dan, za najmanj pet do deset minut.



Stanovanje prezračimo tudi po tuširanju in čiščenju, kadar sušimo perilo v prostoru in seveda, kadar kuhamo.



Čeprav je vonj po hrani prijeten, posebno ko smo lačni, so nekatere vonjave trdovratne. In ni treba, da vsi sosedje v bloku ali naši obiskovalci vedo, da smo za kosilo jedli ribe, cvetačo ali naribali kumare za solato.



Preproste rešitve



Vsekakor moramo že v osnovi poskrbeti, da krivce za neprijetne vonjave odstranimo. Tako moramo redno prazniti koš za smeti, saj so slabe vonjave neizbežne v primeru, da imamo odpadke pri sobni temperaturi. Prav tako moramo sproti čistiti stranišče našega hišnega ljubljenčka, posebno če iztrebkov ni dobro zakopal v pesek.



Že prej smo omenili vonj po pečenih ribah, ki ga nikakor ne moremo skriti. Lahko pa ga precej omilimo z alkoholnim kisom, ki ga pokuhamo.



Po beljenju stanovanja se vonja po sveži barvi znebimo tako, da v prostor postavimo posodo s slano vodo, marsikateri kadilec pa ve, da vonj po cigaretah ni več tako močen, če v prostor postavimo posodo s kisom.



Lončnice in zimzeleni



Znano je, da rastline, posebno tiste, ki imajo veliko zelenja, pomagajo zmanjšati nezaželene vonjave. Zato jih namestimo v bivalne prostore – v kuhinjo, dnevno sobo, spalnico in kopalnico.



Rastline bodo zmanjševale onesnaženost notranjega zraka in poskrbele, da bo po prostorih krožil bolj čist in svež zrak.



Za aromatičen vonj uporabimo zimzelene vejice, ki bodo hkrati poživele naše stanovanje. Posebno primerne so borove in cedrove veje. Če si v omari z oblačili zaželimo svežega vonja, na časopis na dno omare položimo poleno bora, jelke ali smreke in omara bo zadišala po smoli.



Sadni vonji



Osvežilni vonj se bo razširil po stanovanju, če bomo v vodo dali na kolesca narezano pomarančo, limono ali grenivko, dodali nekaj klinčkov in pustili, da voda počasi vre. Še ceneje bo, če bomo za prijeten vonj uporabili olupke teh sadežev.



Postavimo jih na radiator ali na drugo toplo in suho mesto, kjer se bodo sušili in odišavili zrak.



Nekoliko drugačen vonj bomo dobili, če bomo v lupinice zabodli klinčke in jih obesili ali postavili na različna mesta po stanovanju. Vsaj kratkotrajno bo za prijeten vonj poskrbel tudi sveže skuhan in s cimetom ter klinčki začinjen jabolčni kompot.



Vedno uporabne začimbe



Začimbe so pika na i pri pripravljanju okusnih jedi, zato jih imamo vedno pri roki, tudi takrat, ko želimo odišaviti prostor. Vonj po klinčkih, cimetu, sladkem janežu, kariju in vanilji nam vedno pričara posebne občutke.



Posamezno začimbo ali njihovo mešanico natresimo v posodice in jih postavimo po stanovanju.



Druga možnost je, da jih stresemo v vrelo vodo in pustimo, da dalj na štedilniku. Prav kmalu ne bo dišala samo kuhinja, ampak celo stanovanje.