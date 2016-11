Triumf kmetijske tehnike

Antonio Carraro proizvaja kompaktne traktorje. na sliki je model TTr 7800 z 52 kW (71 KM) in sistemom vzdolžnega osciliranja do 15 stopinj ACTiO, kar omogoča, da imajo kolesa stalen oprijem s tlemi. Foto: Tomaž Poje

Hrvaška se je predstavljala tudi s standardnimi traktorji labin progres tuber in hittnerjem (gozdarski in kompaktni traktor). Foto: Tomaž Poje

Na Eimi so si obiskovalci lahko ogledali od male pa do največje mehanizacije. Foto: Tomaž Poje

Že tako lepega new hollanda T5.120 je polepšala še hostesa. Traktor ima sicer 78 kW (117 KM) maksimalne moči in 32 + 32 prestav. Za leto 2017 je to best utility traktor v izboru za najboljšega. Foto: Tomaž Poje

Sejem je FederUnacoma – italijansko združenje proizvajalcev kmetijske tehnike – prvič priredil leta 1969 in se zvrsti na dve leti, spada pa med tri največje tovrstne v Evropi, ob Agritechnici v Hannovru in Simi v Parizu.

Na 375.000 kvadratnih metrih razstavnih prostorov je več kot 1900 podjetij, med njimi osem slovenskih, obiskovalcem pokazalo več kot 50.000 izdelkov. V sklopu Eime so, kot običajno, potekali tudi specializirani sejmi, denimo Eima Components, Eima Green, Eima Energy in Eima M.i.A. Prva dva dneva sta namenjena strokovni javnosti, potem pa je odprto za vse.



Letošnji sejem si je ogledalo 285.000 obiskovalcev iz 140 držav. Tujcev je bilo več kot 44.000, kar je za 18 odstotkov več kot pred dvema letoma. Obiskalo ga je tudi nekaj 100 novinarjev, ti so glas o sejmu ponesli v svet. Več kot 75.000 ljudi je obiskalo tudi profil sejma na facebooku in prispevalo približno 500.000 komentarjev. Predstavniki Eime so ustvarili več kot 1000 multimedijskih vsebin, ki bodo omogočile vpogled v živo na spletu tudi v prihodnjih mesecih. Imeli so tudi več kot 3000 poslovnih srečanj z delegacijami iz tujine.

Na sejmu oziroma pred njim odbor za tehnične inovacije tudi oceni prijavljene stroje. Namen že 26. ocenjevanja je osredotočiti pozornost ljudi na tehnične inovacije v kmetijski tehniki, ki rešujejo številne probleme oziroma omogočajo kakovostno proizvodnjo, varnost in okoljsko trajnost.



Nagrade za tehnične inovacije so dobili tudi nekateri proizvajalci traktorjev oziroma traktorskih sklopov. Dobili so jo vzdolžno premična prednja utež (ALI SRL), sistem neposredne optimizacije načina vožnje traktorista po cesti (McCormick – ARGO), powershift transmisija za srednji močni razred traktorjev (John Deere), kabina kategorije 4 (New Holland) in prednja priključna gred, gnana prek brezstopenjske transmisije (Zuidberg).