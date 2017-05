Triki za navidezno povečanje kopalnice

Običajno je kopalnica tisti del doma, ki mu je namenjenega najmanj prostora. Če se tudi vam zdi, da je vaša utesnjena, jo navidezno povečajte z uporabnimi triki.

Pametno izberite ploščice

Te naj bodo preproste, velikega formata, svetlejših tonov in brez veliko vzorcev. Če ste ljubitelj vzorcev in pisanih motivov, izberite samo eno steno, ki jo boste z njimi poudarili. Ostale naj bodo enobarvne.

Ne pretiravajte s keramiko

Ni treba, da so z njo obdane vse stene. Ploščice uporabite le tam, kjer je to nujno, ostale stene prebarvajte s pralnimi barvami. Vaša kopalnica tako ne bo le zanimivejša, temveč boste, kadar se vam bo zahotelo spremembe, njen videz lažje in hitreje spremenili. Prav tako je police mnogo lažje nameščati na stene, kjer ni keramike. In še en plus: prihranili boste denar in si lahko tam, kjer je keramika obvezna, privoščili kakovostnejšo, za katero je običajno treba seči globlje v žep.

Odprite prostor s prozorno kabino za prhanje

Za majhne kopalnice je na kabini za prhanje najprimernejše prozorno steklo. Z njim je prostor videti večji in bolj odprt.

Poigrajte se z ogledali

Ogledala različnih oblik in velikosti, nameščena nad umivalnikom, v prostor vnašajo razgibanost ter dinamiko, hkrati odvračajo pozornost od majhnega prostora in zagotavljajo več svetlobe. Odlična rešitev za male kopalnice so tudi omarice, katerih prva stran je iz ogledal.

Uporabnost na prvem mestu

Čeprav so police res praktične, vendarle prednost namenite omaricam s predali in policami. Prostor bo z njimi deloval bolj urejeno, manj natrpano in zato večje.