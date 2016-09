Triki z aluminijasto folijo, ki še kako pridejo prav

Zagotovo je tudi v vaši kuhinji aluminijasta folija. Vanjo zavijate sendviče, ki vas spremljajo na izlete, ali pokrivate ostanke hrane ter tako preprečite, da bi se prehitro pokvarili. A ta svetleči se pripomoček ima še mnoge druge načine uporabe. Oglejte si nekaj manj običajnih, ki jih je nedvomno koristno poznati.

Podaljša svežino peciva

Če bi radi, da bi kruh in pecivo dlje ostala sveža, ju zavijte v folijo in preprečite njuno prehitro izsušitev.

Očisti srebro

Z njo lahko povrnete sijaj priljubljenim srebrnim predmetom. Dno posode pokrijte z aluminijasto folijo, dodajte malo vode in dve žlički soli. V posodo dajte srebrne prstane, uhane, verižice in zapestnice ter jih v njej pustite približno tri minute. Nato srebrnino iz vode odstranite, počakajte, da se nekoliko osuši in jo zloščite z mehko krpo. Svetila se bo kot nova.

Nadomesti kuhinjsko gobico

Košček folije zmečkajte v žogico in z njo namesto z gobico zdrgnite rešetke žara, pečice ali zasmojeno dno posode.

Olajša likanje

Likalno desko zavijte v aluminijasto folijo in čez njo položite brisačo ali rjuho. Na njej likajte oblačila. Zaradi vročine, ki jo bo folija oddajala, bo dovolj likanje po eni strani.

Očisti rjo

Tudi železne predmete, ki jih je načela rja, lahko očistite z zmečkano aluminijasto folijo.

Nabrusi škarje

Folijo nekajkrat prepognite in vanjo zarežite s škarjami. Te se bodo lepo naostrile.

Varuje rastline

Da bi rastline zavarovali pred insekti, med njihove listke položite nekaj tankih trakov aluminijaste folije. Lahko jih pritrdite na stebla. Svetloba bo nadležne žuželke odvrnila od namere, da bi napadle vaše zunanje ali notranje rastline.