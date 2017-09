Triki, ki preprečujejo nalaganje prahu

Le redki bi zatrdili, da jim brisanje prahu prinaša užitek. Sploh ker se velikokrat zdi, da v vojni z njim ni mogoče zmagati: kmalu, ko s krpo obrišemo pohištvo in police, se na njih znova nakopiči. Zato bodo za vse dobrodošli načini za preprečevanje prehitrega pojavljanja prahu.

Ne uporabljajte metlic

Na videz povsem primeren pripomoček v resnici prinaša več škode kot koristi. Prah se namreč med brisanjem z njim le prerazporedi z ene površine na drugo. Prav tako se v dolgih, mehkih vlaknih kopiči umazanija, ki se ob stiku s površinami prenese nanje. Če ne morete brez metlice, ki je sicer namenjena brisanju prahu, jo redno čistite, pred uporabo nekoliko zmočite in staro pogosto nadomestite z novo.

Očistite grelce in klimatsko napravo

V režah takšnih in drugačnih grelnih pripomočkov, denimo radiatorjev in klimatske naprave, je ogromno prahu, ki tedaj, ko se z njimi grejete, odleti v prostor. Zato vsaj enkrat na leto (ali večkrat) vse temeljito očistite.

Prahu ne brišite na suho

Tudi če boste prah brisali s suho krpo, ga ne boste odstranili, temveč zgolj razpršili po prostoru, zato naj bo krpa, s katerim ga brišete, vedno nekoliko vlažna, saj bo tako zadržala prah.

Razpršila ne nanašajte neposredno na pohištvo

S tem se namreč na pohištvu ustvari sloji, ki še privlači prašne delce. Namesto tega s sredstvom za loščenje najprej poškropite krpico in z njo obrišite pohištvo ali police.

Redno menjajte filtre na sesalniku

Prav ti so velikokrat vir novih prašnih oblog. Kadar namreč pobrišete pohištvo in nato vklopite sesalnik, iz umazanih in zaprašenih filtrov naprave v zrak znova poleti prah. Kje ta konča, že veste ...