Triki, ki oživijo vsako cvetlico

Ker bi nedvomno radi, da bi vaše sobne rastline uspevale in vas razveseljevale z bujnim zelenjem ter s pisanimi cvetovi, si pomagajte z zvijačami izkušenih cvetličarjev. Kajti za vsako težavo poznajo zdravilo. Skrivnost je v namreč pravih hranilih in spodaj našteta so po njihovem mnenju najboljša.

Rastline so sladkosnede

Domala vse rastline obožujejo sladkor. Tudi za kaktuse je to najljubša slaščica. Preden jih zalijete, zato lahko po zemlji posujete žličko sladkorja ali jo pred zalivanjem dodate litru vode, ki ste ga namenili lončnicam.

Mleko za nego

Sladke vode bodo veseli tudi fikusi, njihove listke pa večkrat obrišite z mlekom. To bo doprineslo k sijaju, lepoti in zdravju rastline.

Ricinusovo olje: grenko, a uporabno

Odlično gnojilo je ricinusovo olje. V liter vode, ki je v posodi čakala nekaj dni, dodajte žličko omenjenega olja. Prelijte v plastenko za zalivanje, dobro pretresite, da se olje povsem spoji z vodo, in takoj zalijte rastline.

Če vaša lončnica cveti enkrat letno, bo taka nega dovolj enkrat na leto, tik pred cvetenjem. Če cveti stalno, jo uporabite enkrat mesečno.

Jajčne lupine za občutljivo cvetje

Vse, kar za to domače gnojilo potrebujete, so jajčne lupine. Te prelijte z vodo in jih na sobni temperaturi pustite od pet do sedem dni. Od časa do časa premešajte in nato z vodo zalivajte cvetje.

Aspirin za odpornost

Vašim rastlinam bolezni in škodljivci ne bodo prišli do živega, če jih boste enkrat na mesec poškropili z litrom vode, v kateri ste raztopili 300-miligramsko tableto aspirina.

Še eno domače gnojilo

Vzemite olupek granatnega jabolka in katerega koli citrusa. Prelijte ju z litrom vode in pustite čez noč, zjutraj pa z naravnim gnojilom zalijte rastline.

Vžigalice proti škodljivcem

Če ste opazili, da vaše rastline venejo, ne poznate pa pravega vzroka, so kaj lahko krive škodljive mušice, ki so prostim očem nevidne.

V tem primeru vam bo pomagala tale zvijača: nekoliko od roba lončka nekaj vžigalic v zemljo zapičite z vnetljivim delom. Po dveh dneh vžigalice nadomestite z novimi, po štirih dneh bodo mušice izginile, saj ne prenesejo okusa po žveplu in fosforju, ki sta prisotna v vžigalicah.

Kovanci za lepo cvetje

Da bi preprečili pojav glivic, uporabite bakrene kovance. Položite jih na zemljo ob rastline in baker bo uničil spore gliv, ki bi sicer škodovale vašim lončnicam.