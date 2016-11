Trik za res sijoča tla

Najbrž niste nikoli pomislili, da bi vam lahko čaj pomagal do čudovitega videza parketa ali drugih lesenih talnih oblog, a prav v njem prisotna snov lesu zagotavlja sijaj. Če bi si torej radi zagotovili res čudovita lesena tla, uporabite vrečko črnega čaja. Ta jih bo očistil in jim hkrati zagotovil pravi lesk. Poleg tega med čiščenjem z njim ne boste izpostavljeni kemikalijam, ki so sicer v pripomočkih za čiščenje in loščenje.

Skuhajte in očistite

Segrejte liter vode. Ko zavre, vanjo položite dve vrečki črnega čaja. Počakajte nekaj minut. Tekočino prelijte v umivalno skledo in v njej namočite krpo za brisanje tal ter jo dobro ožmite. Z njo nato obrišite tla in uživajte v novem lesku.

Pomembno pri tem je, da uporabljate samo črni čaj brez kakršnih koli dodatkov, saj je taninska kislina v njem zaslužna za sijaj lesa. Če tal res dolgo niste čistili in so na njih trdovratni madeži, jih najprej operite z detergentom in vodo, osušite in šele nato obrišite s črnim čajem. Krpa naj pri tem ne bo preveč mokra, temveč le vlažna, sicer se bo voda ujela v razpoke med lesom in poškodovala tla.