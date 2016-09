Trik za brezhibno čisto sadje in zelenjavo

Seveda veste, kako pomembna sta za zdravje sadje in zelenjava. A ni dovolj le, da sta redno na jedilniku, biti morata čista in sveža. Ker pa je predal hladilnika, kjer ju shranjujete, eden najbolj umazanih kotičkov vaše hladilne naprave, je vse, kar v njem hranite, pred uživanjem treba res dobro oprati.

Učinkovita snov

Pri tem vam lahko pomaga nekaj, kar zagotovo že imate v kuhinji, saj gre za izjemno uporabno snov. In sicer za jedilno sodo, ki lahko sadje in zelenjavo povsem očisti. Je namreč rahlo abrazivna, zato s površin odstrani vso umazanijo, pa tudi maščobe in neprijetne vonje. Pri čiščenju sadja in zelenjave jo lahko uporabite na dva načina.

Za mehkejše sadeže in zelenjavo

V posodo z vodo, v kateri ju nameravate prati, dodajte tri žlice jedilne sode, pomešajte, nato pa jagodičevje, zeleno solato, cvetačo, brokoli in podobno za 10 minut potopite vanjo in na koncu splaknite.

Za trše sadeže in zelenjavo

Malce jedilne sode potresite po mokri krtački ali spužvasti gobici (ki ju uporabljate samo s tem namenom) zdrgnite korenje, repo, kolerabo, kumare, hruške, jabolka in podobno ter splaknite pod tekočo vodo.