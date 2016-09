Trik, s katerim bo pomivalni stroj služil dlje

Najhujša nočna mora: polna kuhinja umazane posode in pomivalni stroj, ki se je ravno odločil, da ima vsega dovolj. Vzrok za to sta najbrž v njem nakopičena umazanija in vodni kamen. Ker je najbolje ukrepati preventivno, se dva- do trikrat na leto poslužite naslednjega trika in pomivalni stroj bo deloval dlje.

Po povsem naravni poti

Najprej preverite njegov filter. Če je na njem nakopičena umazanija, ga splaknite pod curkom mlačne vode.

Nato v praznega postavite plastičen lonček z alkoholnim kisom, na dno naprave pa posujte jedilno sodo. Vklopite stroj pri najvišji temperaturi in pustite, da zaključi celoten cikel pranja.

Preprosta zvijača bo zaradi dveh sestavin očistila pomivalni stroj, iz njega odplaknila vodni kamen in preprečila njegovo kopičenje. Poleg tega bo vaš pomočnik razkužen ter brez neprijetnega vonja. In vse to brez pomoči nevarnih kemikalij.