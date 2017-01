Trije lepotci iz Detroita

Imeli niso namreč nobenega zelo novega avtomobila (niti koncepta ne), za katerim bi se kadilo.

Medtem ko so bile v zvezi z jenkiji še najbolj vznemirljive novice, kako se bodo prilagodili namigom novega predsednika Donalda Trumpa, naj avtomobile za Ameriko proizvajajo v Ameriki, so jim primat na razstavišču Cobo prevzeli gostje, konkretno predstavniki nemške, japonske in korejske industrije.



Admiralski Lexus



Ne bomo delali natančnega pregleda novosti, ampak bomo omenili tri modele, ki so se nam zdeli najbolj zanimivi. Niso oziroma ne bodo množični, so pa skoraj največ, s čimer se lahko neko avtomobilsko podjetje postavi. Začnimo z Lexusom – to je tista japonska znamka, ki si jo je Toyota zamislila za Ameriko. Prvi model je bil leta 1989 prav največji LS, ki je povzročil precej sivih las prodajalcem velikih limuzin znamk BMW, Mercedes, Lincoln, Cadillac. Morda niso vselej prinašali čisto zadnjih krikov tehnike kot nemška konkurenca, zato pa najvišje udobje, kakovost izdelave in zanesljivost.

