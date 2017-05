Trije kompleti, trije različni slogi

V svetu avtomobilov smo šele nedavno prišli do točke, na kateri sta se začeli pasivna in aktivna varnost neločljivo prepletati. Sistemi z enega področja so postali sestavni del drugega in učinki sinergije so odprli novo poglavje avtomobilske prometne varnosti. Kar je v svetu avtomobilov novost, je pri motoristih že stara stvar.



Temelje teoretski ločitvi med pasivno in aktivno varnostjo so razvojni inženirji postavili v šestdesetih letih minulega stoletja in takrat zapisano stoji še danes. V grobem pravimo, da aktivno varnost definira vse, kar preprečuje nevarnost, pasivno pa določajo vsi tisti elementi in sistemi, ki zmanjšajo posledice po nesreči. In zdaj k motoristom. Najpomembnejši motoristov aktivni varnostni sistem je kar voznik sam. Ko vozi previdno in premišljeno, lahko rečemo, da ima vključene najboljše varnostne asistenčne sisteme, ti mu namreč zagotavljajo pravočasno prepoznavanje nevarnih okoliščin.



Brušenje gole kože ob asfalt



Seveda enako velja za avtomobilista, a kljub vsemu je razlika zaradi narave vožnje po dveh kolesih velika. Tudi z motoristovo pasivno varnostjo je precej podobno. Zaradi neposredne izpostavljenosti padcem in dejstva, da je motoristova varnostna kletka, se pravi obleka, precej bolj tesna kot avtomobilistova, je jasno, da je izbira najprimernejše obleke za dvig pasivne varnosti ključna.



Prav zanimivo je, da si motoristi ves čas, ko se vozimo, želimo kar se da dober oprijem asfalta, ob tem pa pozabljamo, da je pri padcu prav njegova hrapavost, ob sili udarca seveda, največji sovražnik naše kože, ki jo, če ni zaščitena, dobesedno brusi. Glede na to, koliko motoristov se poleti vozi v kratkih rokavih in celo hlačah, bi lahko rekli, da mnogi še niso usvojili niti najbolj osnovnega prepleta med aktivno in pasivno varnostjo. Slednje je res težko razumeti, saj gre za eno od najbolj jasnih in lahko razumljivih nevarnosti, zato težko najdemo drugo razlago kot draž po popestritvi življenja z adrenalinom, ki ga prinese izzivanje nevarnosti.



Druga koža



Nakup dobre motoristične opreme torej ne sme biti vprašanje. Že bežen pogled na splet pa pove, da je ponudba oblačilne robe res bogata. To je delno posledica širjenja ponudbe različnih motovozniških slogov, ki jim zvesto sledi tudi oblačilna moda. Kakor koli že, tudi pri nas se, kljub majhnosti trga, najde odlično založene trgovine z zelo raznovrstno opremo in, kar je enako pomembno, strokovno dobro podkovanimi prodajalci. Strokovna pomoč zna priti pri nakupu izdelkov za motociklistično pasivno varnost še kako prav, saj je na voljo veliko materialov in krojev. Odsevni elementi, zračni kanali, kakovost šivov in zadrg, rešitve žepov, prileganje in udobje, teža, dokaz o ravni všite varnosti, premočljivost in podobno so zgolj najosnovnejši kažipoti pri nakupu motoristične obleke.



Prav tako je priporočljivo pred dokončnim nakupom sesti na svoj motor, saj bo tako najbolj jasno, ali sta izbrana obleka in kroj pravšnja tudi v vozniški drži na motorju. Obleka voznika ne sme motiti, utesnjevati ali kako drugače utrujati, saj to neposredno vpliva na varnost pri vožnji. Za nakup si velja vzeti čas in pobrskati med bogato ponudbo, v kateri je mogoče dobiti tudi za srednjo cenovno vrednost zelo primerno visoko varnost.



Naš sezonski preizkus



Kakovostna motoristična oprema ima tudi ceno, še posebno če nosi zvenečo blagovno znamko. A odkar se je proizvodnja preselila iz evropskih manufaktur v kraje s cenejšo delovno silo, kjer tovarne marsikdaj na istem tekočem traku šivajo za različne naročnike, je vprašanje, ali se izplača plačati več za znano znamko. Ta odgovor bomo poskušali poiskati tudi med sezonskim testom treh kompletov nemške trgovske verige Polo Motorrad, ki jo pri nas zastopa moto center Yogi.si.



Usnje in tekstil



Mohawkov komplet jakne in hlač touring 3.0 kaže novo smernico v motorističnih oblačilih, kjer sta združena usnje in tekstil. Takšna oblačila kombinirajo najboljše iz obeh svetov – zaščito in kroj usnjenih oblačil ter lahkotnost in zračnost tekstilnih. Jakna ima vgrajeno še snemljivo trislojno membrano za zaščito pred dežjem in vetrom in toplo podlogo. Hlače pa so opremljene le s snemljivo trislojno membrano. Gre za opremo višjega cenovnega razreda v Polovi ponudbi – stane slabih 610 evrov.



Avanturistična kompleta



Poletnim vožnjam, ko je v ospredju predvsem zračnost oblačil, je namenjen poletni tekstilni komplet znamke Pharao 1.0. Vsekakor je primeren za tiste, ki vozijo priljubljene potovalne enduro motorje in razmišljajo o avanturah v vročih krajih. Zagotovo bomo preverili, kako se obnese na Kranjskem.



Mohawkov tekstilni komplet cordura touring 1.0 pa je tisti univerzalni komplet, ki ima vgrajeno snemljivo membrano in toplotno podlogo in nosi tudi denarnici prijazno ceno slabih 500 evrov. Njegova dobra stran je tudi, da je na voljo v različnih številkah in krojih, tako da bo vsakdo našel pravega za svojo postavo. Kako pa se bo izkazal v različnih vremenskih razmerah, bomo kmalu razodeli.



Rokavice in škornji



Testno opremo zaokrožujejo še Reuscheve celoletne rokavice 1.0 in škornji znamke Road model tour 1.0. Rokavice so usnjene in opremljene z gore-texovo membrano, ki poskrbi za zaščito pred vremenskimi nevšečnostmi. Temu primerna je tudi njihova cena, ki se giblje okoli 129 evrov.



Roadovi škornji so po drugi strani vstopni model, ki stane slabih 100 evrov. Izdelani so iz naravnega usnja, vgrajeno imajo vodonepropustno membrano in zaščitne elemente. Ali zmorejo toliko kot dražji modeli, bo pokazal naš test.