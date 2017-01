Tri rastline, ki jih je dobro imeti v spalnici

Med spanjem telo in možgani počivajo, zato potrebujete čist zrak, ki bo pozitivno vplival na spanec in celotno zdravje. To je tudi pozimi, ko imate okna najbrž zaprta, mogoče doseči s pravimi rastlinami, ki ne skrbijo zgolj za optimalno količino kisika v prostoru, temveč iz zraka odstranjujejo tudi strupene snovi in mikroorganizme ter uravnavajo relativno vlažnost. Poglejte, katere tri so najboljše za prostor, ki je namenjen počitku.

Čopasta zelenčica (Chlorophytum comosum)

Če gre verjeti študiji, ki jo je izvedla agencija Nasa, ta rastlina iz zraka med drugim odstranjuje benzen in formaldehid, snovi, ki lahko izzoveta raka. Po podatkih agencije lahko samo ena rastlina iz zraka v prostoru odstrani 90 odstotkov škodljivih delcev. Hkrati med fotosintezo v okolico sprošča kisik, vpija vonjave in izboljšuje spanec. Ima pa še eno pozitivno plat: gre za zelo nezahtevno lončnico, ki za bujno rastje potrebuje le redno zalivanje in sicer tedaj, ko se zemlja v njenem lončku povsem posuši.

Taščin jezik (Sansevieria trifasciata)

Ta nezahtevna rastlina ima neverjetno moč, saj tudi ponoči ogljikov dioksid spreminja v kisik. Kakor čopasta zelenčica iz zraka vpija formaldehid, ki je v barvah za stene, v pripomočkih za čiščenje pohištva, v lakih, lepilih, preprogah in v ivernih ploščah. Ne potrebuje veliko svetlobe ne vode, že minimalno pozornost pa vrne v veliki meri.

Sveti figovec (Ficus religiosa)

Vrsta fikusa, ki absorbira velike količine ogljikovega dioksida in ga tudi ponoči pretvarja v kisik. Sicer so vse vrste fikusa čistilci zraka, saj iz njega odstranjujejo prah, alergene, glivice in bakterije. Drži, da je nekoliko zahtevnejši za nego, v vaši spalnici pa bo dobrodošel zlasti, če imate v njej preprogo.