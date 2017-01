Teslin tekmec

No, zdaj se dogaja tudi to, po bolj ali manj dobro znanih avtomobilskih proizvajalcih z dolgimi leti tradicije so se začela pojavljati podjetja, ki so zrasla iz neznanega. Takšen primer je družba Faraday Future, ki se je predstavila na nedavni razstavi zabavne elektronike v Las Vegasu.

Vendarle podjetje ni nastalo ravno včeraj oziroma imajo nekateri, ki sodelujejo pri tem projektu, precej izkušenj v avtomobilizmu. Njihov spiritus agens je Nick Sampson, ki je med letoma 2010–2014 delal pri Tesli Motors, prej pa pri Jaguarju in Lotusu. Prav Teslini izdelki pa so tisti, s katerimi želi najbolj tekmovati Faraday Future, konkretno njihov prvi model FF 91.



Več kot 1000 konjev



To je zelo dolg, zelo širok in precej nizek elegantno zaobljen avtomobil. Ima dva para vrat, ki se odpirajo vsaka v drugo smer (t. i. suicide doors), kar se zgodi, ko se jim potnik približa, saj nimajo ročajev ali kljuk. Za dizajn je poskrbel Richard Kim, ki je nekoč ustvaril zunanjo pojavo prvega električnega BMW i3. FF 91 je tudi gnan električno, imel naj bi visoke sposobnosti in nič manj kot 1050 konjev, s katerimi da je sposoben v pospeševanju posekati teslo S, tudi ko ima slednja nastavljen najbolj eksplozivni način ludicrous. Pri Faradayevih govorijo o pospešku z mesta do 60 milj na uro (96 km/h) v le 2,39 sekunde, kar se zdi že komaj verjetno. Po drugi strani naj bi imel ta električni avtomobil kar konkreten doseg (600 km?), ampak prav gotovo ne ob takšnem dirkaškem pospeševanju.

FF 91 naj bi bil po zatrjevanju snovalcev pripravljen za polavto-nomno vožnjo.

Avtomobil naj ne bi bil tekmec le na področju sposobnega električnega pogona, temveč tudi avtonomnih funkcij; menda ima približno 30 senzorjev, vključno za laserskim merilnikom razdalje – lidarjem, kar za zdaj uporabljajo šele različna prototipna vozila, ki jih testirajo za avtonomno vožnjo. »Priča boste prvemu dnevu nove ere mobilnosti,« je na predstavitvi povedal Sampson. Publiki so pokazali video, kako zna avto po parkirišču voziti sam in se ustrezno parkirati, na odru pa so ga premaknili šele v drugem poskusu.



FF 91 naj bi bil po zatrjevanju snovalcev pripravljen za polavtonomno vožnjo, poleg tega naj bi imel več modemov za povezavo s spletom pa možnost osebnih nastavitev za voznika in potnike. Faraday Future naj bi podprl kitajski milijarder Jia Yueting, omenjale so se tudi neke finančne težave glede načrtovane tovarne v okolici Las Vegasa. O financah na predstavitvi niso govorili, so pa dejali, da sprejemajo 5000 evrov rezervacije za avto, ki naj bi bil dobavljiv leta 2018, končna cena pa doslej ni bila objavljena... Še kar veliko skrivnosti.