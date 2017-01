Tega ne smete pomivati v pomivalnem stroju

Pomivalni stroj je dobrodošel in več kot uporaben gospodinjski pripomoček, a vendarle včasih bolj kot koristi škoduje. Zlasti če v njem pomivate predmete, ki jih močne kemikalije in vroča voda lahko poškodujejo ali uničijo. Naštevamo deset takih, ki jih je priporočljivo pomivati na roke.

Lesene kuhalnice

Vroča voda in detergenti na les ne vplivajo najbolje, saj poškodujejo površino kuhalnic in te zato hitreje izgubijo svojo uporabnost.

Lesene deske za rezanje

Običajno so lepljene, in če jih boste pogosto pomivali v stroju, bodo zagotovo razpadle. Hkrati pa bodo vročina in kemikalije tako kot pri kuhalnicah poškodovale njihovo površino.

Stiskalnik za česen

Pomivalni stroj ga ne bo dobro očistil.

Termo steklenice

Preverite, ali jih smete pomivati v stroju. Za nekatere to ni priporočljivo, v njem se namreč lahko poškoduje izolacija, zaradi katere jih imate tako radi.

Železne ponve

Da bi vam kar najdlje služile, jih je občasno treba premazati z oljem, pomivati pa na roke v topli vodi. Tudi emajliranih in bakrenih loncev ter ponev ni priporočljivo pomivati v stroju.

Strgalo

Če je v njem zažrta umazanija, je stroj ne bo dobro očistil. Pomijte ga na roke in dobro zdrgnite s krtačko.

Nože

Vroča voda v kombinaciji s kemikalijami bo usodna za njihova rezila.

Posodo iz kristala

Pomivanje v pomivalnem stroju lahko poškoduje lepe kristalne kozarce. V njem bodo hitro izgubili sijaj, hkrati se bodo na njih pojavile drobne razpoke.

Aluminijasto posodo

Ob pomivanju v pomivalnem stroju spremeni barvo.

Stare krožnike vaše babice

Kakovosten star porcelan in keramika ne sodita v pomivalni stroj. Skoraj nemogoče je preveriti, ali ju smete pomivati v njem, zato je bolje, da ne tvegate ter tako ohranite še naprej svetleče in lepe predmete, ki vas spominjajo na vaše prednike.