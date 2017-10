Tako vam bo pralni stroj služil dlje

REDNO IN DOSLEDNO

Res je, da imajo vsi gospodinjski pripomočki svoj rok trajanja, a tega je s pravilnim vzdrževanjem in nego vselej mogoče nekoliko podaljšati. Tudi ko gre za pralni stroj, pri katerem sta vzroka za okvare največkrat trda voda in vodni kamen, ki se nabira na njegovih vitalnih delih. Da bo pralni stroj deloval dlje, hkrati pa bo čist, brez neprijetnega vonja in bakterij, je treba redno čistiti filter, poleg tega pa uporabiti še nekaj zvijač.

Uporaba jedilne sode in kisa

Alkoholni kis razkuži stroj in pripomore k odstranjevanju plesni, poleg tega učinkovito raztaplja nakopičene obloge, ki tam ostanejo zaradi pralnega praška in mehčalca ter so neredko vir neprijetnih vonjav. Z njimi se učinkovito bori tudi jedilna soda.

V boben stroja stresite skodelico jedilne sode in nalijte prav toliko kisa. Prazen stroj vključite na najvišji temperaturi in pustite, da opere ves cikel. Gre za najmočnejše naravno čistilo in odlično sredstvo proti nalaganju vodnega kamna ter druge umazanije. Postopek ponavljajte enkrat na tri mesece in vaš stroj bo dolgo deloval kot nov.

Limonin sok

Prav tako učinkovito rjo, plesen in ostanke vodnega kamna iz stroja prežene sok limone. Dve skodelici soka nalijte v prazen stroj in ga vključite pri najvišji temperaturi. Na takšen način je stroj mogoče očistiti vse umazanije in nesnage ter mu zagotoviti brezhibno delovanje.