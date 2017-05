Tako uničujete kuhinjske nože

S tem, da je dober nož vreden zlata, bi se strinjal vsak kuhar. A čeprav mnogi zanje odštejejo celo bogastvo, jih ne uporabljajo prav, zato jim ne služijo tako dolgo, kot bi si želeli. Oglejte si tri osnovne napake, s katerimi jih morda uničujete tudi sami.

Ne uporabljate pravega noža

Vsi noži niso enaki in vsak ima svoj namen. Z nožem za kruh režite samo kruh, za zelenjavo uporabljajte nože za zelenjavo, prav tako tudi za meso. S tem si ne boste le olajšali rezanja, temveč boste hkrati podaljšali trajanje vaših rezil.

Nože pomivate v pomivalnem stroju

Če želite, da bi čim dlje ohranili ostrino, jih ne pomivajte v pomivalnem stroju. Takoj po uporabi jih operite v mlačni vodi, osušite ter pospravite. Vročina in kemikalije v pomivalnem stroju namreč hitro uničijo njihovo ostrino.

Uporabljate gladke deske za rezanje

Res je videti elegantno, ko živila režete na, denimo, stekleni deski, a na njej boste hitro uničili ostrino nožev. Rezilo namreč ob vsakem rezu pride v stik s trdo površino in se zato poškoduje. Najboljše so lesene deske, katerih površina je mehkejša. Res so zahtevnejše za čiščenje, a če želite svoje nože dolgo ohraniti ostre, so prav te edini primeren izbor.