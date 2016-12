Tako na nas vplivajo prazniki

Mesta so že praznično okrašena in kmalu bodo taki tudi domovi. Prihajajo prazniki, ki jih vsi bolj ali manj nestrpno čakamo. Ima pa praznična evforija na nas večji vpliv, kot ste morda menili. Poglejte, kako deluje na našo zavest in podzavest.

Praznične melodije

Iz radia že pozvanjajo čarobne note božično-novoletnih melodij. Ta glasba je še kako očarljiva in spodbuja potrošnjo, prav zato jo pogosto vrtijo v nakupovalnih središčih in zlasti v trgovinah z igračami. Tam marsikoga pripravi do tega, da kupi več, kot je sprva nameraval. Zdi se, da na možgane deluje pomirjajoče, izboljšuje razpoloženje, težave ob njej zbledijo, denar pa hitreje odnese iz denarnice.

Skrivna moč dekoracije

Lučke, lampijončki, figurice in podobna dekoracija so glavna sestavina praznikov. Zagotovo je v vsaki ulici, mestu in vasi vsaj ena pretirano okrašena hiša. Čeprav se nad njo zavestno zgražamo, (kajti, roko na srce, res je malce neokusna), se vedno, ko gremo mimo, zazremo vanjo. Razlog za to tiči v dejstvu, da so pisane lučke še kako všeč našim možganom. Večina lastnike tako okrašenih stavb dojema kot družabne, čeprav bi v katerem koli drugem delu leta to zanje težko trdili.

Dedek Mraz

Najbolj prepoznavna simbola teh praznikov sta nedvomno dedek Mraz in Božiček. Verjeli ali ne, mit o dobrih možeh na nas vpliva vse življenje. Študije so pokazale, da laganje o dobrih možeh in končno odkritje resnice ter razočaranje pri otrocih, ki temu sledi, okrni zaupanje v starše v kasnejšem obdobju življenja. Strokovnjaki pravijo, da to lahko vpliva na doživljanje morale, česar se ne zavedajo ne starši in ne otroci.

Praznični stres

Čeprav vas prevevata veselje in radost, so študije pokazale, da se prav v tem delu leta raven stresa pri ženskah zviša za 44 odstotkov in pri moških za 31. Samo 25 odstotkov žensk in 41 odstotkov moških se v tem času lahko sprosti. Razlogi za porast stresa so trije: pomanjkanje časa, denarja in pretirana komercializacija, ki na potrošnike ustvarja velik pritisk. Ženske so dovzetnejše za stres, saj so znatneje bolj obremenjene s tradicionalnimi opravki, kot so kuhanje večerje, izbiranje jedi, pisanje vabil, nakupi daril.

Obdarovanje: psihološko minsko polje

Obdarovanje je dokaj zapleteno in veliko dejavnikov vpliva na dojemanje podarjanja in sprejemanja daril. Čeprav je več študij pokazalo, da so ljudje srečnejši, kadar denar zapravljajo za druge, kot kadar ga zase, obstajajo tudi kriteriji, ki določajo dobro darilo.

Podarjanje denarja se mnogim, denimo, zdi najboljša in najbolj praktična izbira, a tako darilo pomeni pomanjkanje intimnosti. Zlasti kadar gre za enakovreden odnos (prijatelj prijatelju, partner partnerju).

Druga študija je potrdila, da je namen darila pomembnejši od njegove cene. Uporabno darilo ima tako večjo vrednost, saj nakazuje, da tisti, ki ga podari, osebo, ki darilo prejme, dobro pozna ter je pozoren na njene potrebe in želje.

Še vedno je ključna ljubezen

Mnoge študije so pokazale, da vsa darila in ostali materialni dodatki sodijo med manj pomembne dejavnike prazničnih dni. Ljudje nedvomno v prvi vrsti občutijo zadovoljstvo tedaj, ko so obkroženi z družino.