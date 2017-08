Tako bo smrad v vašem stranišču le še preteklost

Idealno bi bilo, da bi imelo vsako stranišče okno ali vsaj dober ventilator. A ni vselej tako, zato se v tem prostoru neredko zadržujejo neprijetni vonji. Kako jih pregnati? Res je, na voljo so različni osvežilci zraka in razpršila, a lahko si pomagate tudi drugače. In sicer s pripomočkoma, ki ju imate doma. Natančneje, v kopalnici. To sta eterično olje in rolica toaletnega papirja.

Težko bi bilo lažje

Nekaj kapljic eteričnega olja nakapljajte na tulec, na katerega je navit papir. Tega nato obesite na držalo, in vsakič, ko boste z njega odvili papir, se po bo stranišču sprostil prijeten vonj olja.

Najboljša olja

Izbirajte kakovostna olja, katerih vonj je intenzivnejši in traja dlje. Sveži vonji citrusov in sivke so priporočljivi poleti, težji, denimo vonj vanilje, so odlični za zimske dni, seveda pa je izbira povsem vaša.

Vendarle previdno

Dovolj bo pet kapljic olja, katerega vonj se bo sproščal, vse dokler bo na rolici papir. Pazite le, da ne bo kanilo na papir, saj lahko ob stiku s kožo izzove draženje na intimnem področju.