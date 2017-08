Taki ste, če voziček v trgovini vračate na svoje mesto

Potrošnike bi lahko razdelili v dve skupini: na tiste, ki vozičke in nakupovalne košare v trgovini vedno vračajo na svoje mesto, in one, ki jih puščajo kjer koli.



A prav to, ali sodite med prve ali med druge, veliko pove o vašem značaju, nagnjenjih in pogledu na življenje. Seveda to velja le za trgovine, kjer kovanci ali žetoni niso potrebni, in za male vozičke, ki jih lahko vzamete brez njih.

Torej

Tisti, ki vozičke vselej in dosledno vračajo, spoštujejo sočloveka, saj se zavedajo, da bodo sicer razmetane morali pospraviti zaposleni v trgovini. S tem razkrivajo, da niso sebični, da so moralni in disciplinirani.

Disciplina je pot do uspeha

Raziskave dokazujejo, da prav disciplinirani posamezniki na osebnem in poslovnem področju dosegajo najboljše uspehe, saj se držijo načrtov ter zvesto sledijo svojim ciljem. Prav tako discipliniranost sodi med lastnosti, ki jih delodajalci najbolj cenijo.

Poleg tega so ljudje, ki vozičke vselej vračajo, srečnejši, niso sebični, dobra in pozitivna energija, ki jo oddajajo, pa bogati tudi njihovo življenje.

Nesebično dajanje in pomoč drugim namreč v življenja prinašata srečo, egoizem, brezbrižnost in malomarnost pa so na drugi strani pogosto povezani z negativnim pogledom na življenje, nezadovoljstvom ter občutki, da sreče nikoli ni dovolj.