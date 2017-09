T-roc: Živahni križanec

Gre za živahnega križanca (dolg je 4234, širok 1819 in visok 1573 mm), ki je namenjen vsem starostim in zato omogoča veliko personalizacijo. V osnovnih različicah bo T-roc križanec z nekoliko višjim sedenjem in zgolj sprednjim pogonom in ročnim menjalnikom, v dražjih različicah pa bo lahko imel še stalni štirikolesni pogon (4motion) in dvosklopčni samodejni menjalnik (7-DSG).

Več živahnosti

Da hočejo pri T-rocu več živahnosti, ne nazadnje dokazuje tudi to, da ga bodo večinoma izdelovali v dvobarvni kombinaciji, streha bo v drugi barvi kot preostali del karoserije. Oblikovalcem se je odlično posrečil predvsem sprednji del, ki z ločenima dvojnima žarometoma in široko masko deluje že kar predrzno. Streha petsedežnika se namenoma spogleduje s kupejevskimi linijami, ki naj bi opozarjale tudi na športno lahkotnost in okretnost. Na terenske sposobnosti pa naj bi opozarjale plastične obloge, ki varujejo predvsem spodnji del karoserije. Zadek je bolj ali manj standardne oblike za tovrstna vozila, a vse prej kot dolgočasen; že v osnovni različici z LED-lučmi.

O vsestranski uporabnosti, tako na ozkih mestnih ulicah kakor tudi na manj urejenih podlagah, naj bi dodatno pričalo na prvi pogled nekoliko nenavadno poimenovanje T-roc, pri čemer veliki T opozarja na sorodstveno vez z večjima in že dobro uveljavljenima Volkswagnovima suvoma touaregom in tiguanom, roc pa na mladostno živahnost in radoživost.

Prostornost in varnost

Poleg zgledne prostornosti, ki je pač v skladu s kompaktnimi merami vozila, je solidno velik prtljažni prostor s prostornino od 445 do kar 1290 litrov; zadnja klop je zložljiva v razmerju 40: 60. Živahno je oblikovana tudi armaturna plošča, ki jo dodatno popestrijo z oblogami v barvi vozila.

Kot se za vozilo z letnico 2018 spodobi, ima T-roc že v osnovni izvedbi kar več varnostnih asistenčnih sistemov, kot so zaviranje v sili s funkcijo opozarjanja na pešce, samodejno zaviranje vozila po nesreči in funkcijo ohranjanja voznega pasu. Seveda je pri bogatejših paketih in za doplačilo na voljo še deset drugih pomočnikov. T-roc bo lahko imel digitalni interaktivni kokpit. S pomočjo pametnega telefona in VW car neta boste dostopali do številnih storitev in aplikacij, med drugim bo na voljo tudi paket varnost in storitev, ki poleg samodejnega javljanja v primeru nesreče vključuje še pomoč oziroma svetovanje ob morebitnih težavah med vožnjo.

Šest motorjev

Kot večji tiguan bo T-roc na voljo s šestimi turbomotorji, tremi bencinci (TSI) in tremi dizli (TDI) – obe vrsti agregatov bosta na voljo z močjo 85 kW (115 KM), 110 kW (150 KM) in 140 kW (190 KM). Najšibkejša motorja sta namenjena zgolj prvemu pogonu in ročnemu menjalniku, najmočnejša 190-konjska T-roca pa vedno imata 7-stopenjski DSG in štirikolesni pogon. V Sloveniji bo T-roc na prodaj novembra. Cene za slovenske kupce še niso znane, znano pa je, da bo T-roc v Nemčiji na prodaj od 20.000 evrov naprej.