Švicarski skuter tudi za avtomobiliste

Kdo je prvi zasnoval avtomobilistovo vstopnico v svet motorizma v obliki trikolesnega skuterja s funkcijo stabilizacije, zdaj ne bomo razpravljali. Na slovenskem trgu sta po našem vedenju na voljo Quadrov model quadra 3, ki smo ga preizkusili, in piaggio MP3.



Posebno vzmetenje



Da quadra 3 lahko vozijo tudi avtomobilisti, ima ta izpolnjena dva pogoja: nožni zavorni pedal, s katerim aktiviramo vse tri zavorne diske – dva na sprednjih kolesih in enega na zadnjem –, in posebno hidravlično vzmetenje sprednjega para koles, ki poskrbi za stabilizacijo skuterja ob ustavitvi. Tako je, ko se quadro ustavi, se prednji kolesni par zaklene in skuter stabilno stoji, zato lahko noge ostanejo, kjer so med vožnjo. Še več, ko ga parkiramo, ne potrebujemo stojala – edino ročne zavore ne smemo pozabiti aktivirati. Kljub temu ima skuter vgrajeno centralno stojalo.



Kako deluje posebno hidravlično vzmetenje, ki mu pri Quadru pravijo hydraulic tilting system (HTS) oziroma hidravlični nagibni sistem po naše? Sistem HTS omogoča simultani nagib prvih koles. Ta zagotavlja natančno in stabilno vodenje tako na spolzki podlagi kot na neravninah in drugih ovirah na cestišču – lahko preberemo v proizvajalčevi reklami. In v resnici njihove obljube držijo – skuter med vožnjo vzbuja veliko zaupanja, tudi med nagibanjem v ovinek. Res pa je, da bo izkušeni motorist občutil, da se quadro na začetku malce upira, preden se nagne v ovinek, in ga je treba malo pritisniti v nagib. A ko si enkrat v nagibu, je občutek zelo stabilen. Pohvalimo, da se sprednji par koles zaklene v tistem hipu, ko se skuter zaustavi. Pri konkurenci moramo za to pritisniti posebno stikalo – vsaj takšne so naše izkušnje.

Quadro 3 z močnejšim agregatom bi bil privlačnejši.

Potovalno udobje



Quadra poganja 346-kubični enovaljnik, ki svojih 27 konjičev (19,8 kW) prenaša prek brezstopenjskega samodejnega menjalnika CVT. Zato je vožnja sila preprosta – le odpreš plin in pelješ. Ker je skuter vozen tudi z izpitom B-kategorije, ima poleg klasičnih zavornih ročic še nožni zavorni pedal. Tako pedal kot leva zavorna ročica aktivirata vse zavore, desna ročica pa, kot smo vajeni pri motociklu, aktivira le sprednji. Zavore so sicer učinkovite, a pogrešali smo njihovo boljše odmerjanje. Osebno sem raje zaviral po motoristično, torej z ročicama, kajti z zavornim pedalom je bilo odmerjanje še manj natančno. Vsekakor pa smo bili sila začudeni nad dejstvom, da quadro 3 ni opremljen z zavornim sistemom ABS.



Quadro ponuja dovolj prostora za udobno vožnjo tudi v dvoje – stopalki za sopotnico sta sklopljeni v ohišje skuterja. Le zmogljivost pogonskega agregata za moj občutek ni dorasla vožnji v dvoje. Želel bi si več moči in navora. Skuter sicer doseže avtocestno hitrostno omejitev, a na nemških avtocestah bi bili hitro v podrejenem položaju. Kljub temu bi se z njim brez zadržkov podali tudi na daljše potepanje. Nekaj prtljage bi lahko pospravili v osvetljen prtljažni prostor pod sedežem, ki ga podobno kot posodo za gorivo odpiramo prek kontaktne ključavnice. Vanj brez težav pospravimo recimo dve odprti jet čeladi. Praktična sta tudi vodotesna predalčka v armaturi – v enem od njih je tudi 12-voltna vtičnica. A pozor, predalčki niso zaklenjeni. Za daljše potovanje bi vseeno potrebovali še vrhnji kovček (t. i. top case), ki je na seznamu doplačljive opreme. Prav tako ogrevani ročici.



Vtisi z vožnje



Blaženje je na ravni skuterjev, zato mu zelo luknjaste ceste morda le niso najbolj pisane na kožo. Vetrobran dobro opravlja svojo nalogo. Posoda za gorivo sprejme 13 litrov in z njim pri zmerni hitrosti brez težav naredimo okoli 300 kilometrov, kar je lepa razdalja. Vozniku je na voljo pregledna instrumentna plošča z analognim merilnikom vrtljajev in digitalnim merilnikom hitrosti. Na vsaki strani sta še dva velika prikazovalnika – levi prikazuje temperaturo okolice, desni pa hladilne tekočine motorja. Njuna modra barva zmoti med nočno vožnjo, saj imaš zaradi odseva v vetrobranu občutek, kot da se ti približuje vozilo na nujni vožnji. Sicer ne manjkata merilnik zaloge goriva in opozorilna lučka, ko dosežemo rezervo, ki se prižge relativno kmalu. Praktično se nam je zdelo, da je odprtina posode za gorivo nameščena pred sedežem. Aktivirana ročna zavora ima nenavadno kontrolno lučko – zeleno obarvan P. Pričakovali bi kontrolko v rdeči barvi, zato nam ta rešitev ni všeč.



Pod črto je quadro 3 zanimiv izdelek predvsem zaradi možnosti, da nanj sede avtomobilist, zato bo verjetno največ kupcev našel prav med njimi. Motoristi bodo verjetno raje segli po dvokolesnih maksi skuterjih, ki vseeno ponujajo več dinamike v vožnji in močnejše pogonske agregate. Brez dvoma bi bil quadro 3 z močnejšim agregatom privlačnejši. In z zavornim sistemom ABS prav tako. To se nam zdi funkcija, ki bi jo moralo imeti vsako motorno prevozno sredstvo. Pisan predvsem na kožo avtomobilistom. Za popotovanja je priporočljivo dokupiti vrhnji kovček. Dodatna oprema je tudi zimsko pregrinjalo za noge. Prostora je za dva, čeprav je agregat takšni teži težko kos.